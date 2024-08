¿Qué significa "fodechincho"? Así es la expresión con la que Galicia se defiende del turismo masivo

El turismo nacional e internacional actual genera millones de euros en muchas zonas de España, pero también hay localidades que se encuentran cerca de colapsar. Casi se diría que mueren de éxito, porque en las temporadas estivales sus infraestructuras se ven sobrepasadas por la masificación y las áreas urbanizadas se gentrifican, lo que perjudica a la población local.

En Galicia existe un término peyorativo para denominar a un tipo de personaje que campa a sus anchas en este tipo de situación. "Fodechinchos es esa palabra gallega que define al turista procedente de otras partes de España, mayormente meseta y sur, los cuales tienen continuamente quejas y faltas de respeto hacia nuestra comunidad, cultura e idioma", afirma Raúl, un joven nacido en Ourense.

Son aquellas personas que reprochan que en el mar haya algas o que las gaviotas se aproximan demasiado a los paseantes, que entran con el coche a un área restringida como un casco histórico claramente delimitado, que desprecian la cultura o a los habitantes por considerarlos "incultos" -sobre todo, a los de zonas rurales- y que protestan por el uso del gallego o por cualquier otra costumbre.

"Continuamente, recibimos turistas que vienen a disfrutar de la grandeza de nuestra tierra, pero por desgracia recibimos gente que piensa que está en su casa y no respeta las normativas, ni a la población local", lamenta este estudiante de 24 años, que trabaja en Viaxes Aldyra, una agencia de viajes familiar.

"Podríamos poner como ejemplo a la gente que se queja de que en el cartel de playa pone praia o, incluso, quienes, a pesar de las señales de tráfico que prohíben aparcar en el puerto debido a las mareas, aparcan y se encuentran su coche hundido a la hora de recogerlo", explica Raúl.

Lois es otro joven, de 22 años, nacido en un pequeño pueblo de Lugo, que manifiesta otros matices y también su opinión: "Fodechinchos no es un término que yo use mucho. Lo entiendo de la misma forma que 'guiri'. No es necesariamente ofensivo, aunque lo puede ser. Supongo que en los sitios de la costa se utiliza más a menudo y con más rabia, porque hay pueblos y ciudades que se llenan de turistas y algunos servicios se saturan", confirma.

La palabra fodechinchos, a medio camino entre la burla y la crítica, ha causado un gran debate social interregional e, incluso, ha propiciado que existan cuentas personales o específicas dedicadas a señalar este tipo de comportamientos y opiniones consideradas no solo irrespetuosas, sino también absurdas. Es el ejemplo del perfil 'Fodechinchos en Galiza', que a diario muestra estas situaciones, por ejemplo, la anécdota de un turista que se mostró "desilusionado" y calificó de "vergüenza de sitio" en Google Maps a un lugar en el que había niebla.

El origen de "fodechinchos"

Un chinchoes la palabra gallega que nombra a un jurel pequeño (xurel). Es un tipo de pez que abunda en algunas zonas de Galicia y que parece encontrarse en el origen de la expresión "fodechinchos". Se trata de uno de los pescados más baratos y son de los primeros que agotan los turistas durante las temporadas de verano, según afirma buena parte de la población gallega.

Otra teoría que circula, recopilada por el medio gallego El Progreso, se enmarca en el contexto del crecimiento del turismo de playa hacia Galicia, sobre todo por parte de madrileños, en los años 70. Los veraneantes solían acudir al puerto al final de la tarde para observar cómo se producían las descargas de pescado en las lonjas. Los pescadores y demás trabajadores, sorprendidos por haber despertado esta curiosidad, genuinamente les ofrecían unos pocos chinchos como obsequio.

Pero, según esta versión, los turistas habrían comenzado a aprovecharse de ello, acudiendo a las proximidades del puerto con bolsas para recibir estos regalos y produciendo la indignación de los habitantes locales.

Hoy en día, para evitar convertirse en un desagradable fodechincho y disfrutar de las bellezas de la tierra gallega sin molestar, hay que respetar a los residentes de los municipios visitados, sus tradiciones y sus necesidades. También hay que seguir las normas, no invadir la privacidad ajena, no dañar el paisaje natural ni urbano y, por supuesto, no tratar de cambiar la cultura.