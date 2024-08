Araña roja: como librarte de la plaga que arrasará con tus plantas

La jardinería es una disciplina que no está al alcance de todos. Hace falta tener esa buena mano y ojo clínico, que permite escuchar a las raíces, leer sus demandas y descubrir que necesitan. Si no tienes ese don hay poco que se pueda hacer, pero sufrir una plaga es la gota que colma el vaso. Hay muchos insectos que pese a su tamaño microscópico demuestran ser voraces, y si no sabemos atacarles correctamente acabarán con nuestro jardín en apenas unas semanas. Aquí traemos todo lo que debes hacer contra la araña roja, que engaña hasta en su nombre, pues realmente es un ácaro.

¿Qué es la araña roja?

Los ácaros, conocidos por la frecuente alergia que causan, son sorprendentemente para muchos una subclase de los arácnidos, por lo que el nombre de araña roja, aunque erróneo no va tan desencaminado. De hecho este pequeño insecto, de 0,5 milímetros y que por tanto solo se ve como dos pequeños puntos rojos sobre hojas y tallos, es capaz de tejer telarañas. Y pese a su reducido tamaño es una plaga más que formidable.

La araña roja vive en colonias en el envés de las hojas, la parte que da hacia el suelo, y allí producen hilos de seda que le sirven de refugio y protección y le garantizan la humedad que necesitan. Esta especie prolifera en plantas propias de ambientes secos, y no hace muchos ascos a nada, alimentándose de casi todas las hortalizas y numerosas plantas ornamentales. Al alimentarse del contenido celular del vegetal reduce su producción de nutrientes, debilitándola hasta el punto de poder causar su muerte.

Ahora en verano este ácaro está en sus primeras fases, sin darnos muchos problemas y siendo más difícil de detectar. Se ve tan solo como una pequeña mancha marrón con dos puntitos oscuros en sus laterales. Será en invierno cuando, ya adulto, tome la coloración roja (aunque los hay verdes) y devore nuestras plantas.

¿Cómo acabar con la plaga de araña roja?

Lo primero que debemos tener en cuenta es que para estar atentos a los síntomas de esta plaga debemos observar el envés de las hojas. Si nuestra maceta está afectada podremos detectar puntos amarillos que acabarán formando manchas débiles y pálidas amarronadas, en contraste con el verde intenso que las rodee. No son señales muy evidentes por lo que tendremos que prestar mucha atención.

También debemos tener en cuenta que la presencia de araña roja es señal de una debilidad previa, y probablemente sea responsabilidad nuestra: exceso o falta de riego, de sol, falta de diversidad, demasiado abonado líquido... Debemos detectar cuál es nuestro fallo y ponerle remedio.

¿Y qué hacer para acabar con ella? Pues estas son algunas buenas opciones: