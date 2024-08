Estos son los 4 barrios donde más ha bajado el precio de la vivienda en Madrid

Que España vive una crisis de vivienda no es ninguna novedad. Y que el problema crece aún más en la capital es de sobra conocido. La vivienda lleva varios años de subidas sostenidas, el alquiler no hace sino dificultar la situación y uno acaba por casi extrañar los tiempos de la crisis inmobiliaria. Pero no en todas las zonas de Madrid los precios suben, y mientras en muchos barrios el encarecimiento ha sido de hasta el 18% en tan un año, también los hay (los menos) en los que los precios han caído.

Los 4 barrios en los que más ha caido el precio de la vivienda

Comprar en la capital es más que caro: el precio medio del metro cuadrado para uso residencial supera los 4.700 euros, y barrios como Chamberí, Orcasur, Trafalgar, Cuatro Vientos o Usera han vivido un encarecimiento de hasta un 18% en tan solo un año, una subida de precios vertiginosa que se suma a la de años anteriores. Y lo cierto es que el mapa del precio de la vivienda es mayormente azul, y los barrios en rojo, representando una bajada de los precios, son anecdóticos, pero existir existen. Los 4 en los que más bajaron el año siguiente son los siguientes:

Apostol Santiago.

El barrio de Apostol Santiago, también conocido popularmente como "Manoteras" debido al nombre de la estación de Metro de la línea 4, pertenece al distrito de Hortaleza, y es en el que más han bajado los precios en todo Madrid capital, un 11,3% en un año, situándose el precio por metro cuadrado en 3.106 euros, unos 1,600 euros por debajo de la media. No solo es donde más ha bajado el precio, también es en términos absolutos una de las zonas más baratas para comprar. Aun así, hablamos de cifras que serían hacia los 350.000 euros, por viviendas eso sí, más amplias de lo habitual, por encima de los 100 metros cuadrados. Se trata de un barrio de personas en su mayor parte de avanzada edad, con población de unos 16.000 vecinos.

Aeropuerto.

En el barrio de Aeropuerto, distrito Barajas, la vivienda ha caído un 8,9%, hasta los 2.477 euros por metro cuadrado. Aunque las comunicaciones no son malas, pues cuenta con dos paradas de Metro de la línea 8 y dos de Cercanías, de las líneas C-1 y C-10, el número de vecinos es muy escaso, algo más de 2.000 personas. Eso sí, la vivienda sigue sin ser barata, pues además son muy amplias, de hasta 150 metros cuadrados, lo que hace que los precios ronden los 385.000. En febrero de este año el Ayuntamiento aprobó una intervención urbanística que daría todo un lavado de cara a la zona, sustituyendo el barrizal por un parque sobre el que girará la vida del barrio.

El Pardo.

El barrio de El Pardo, en el distrito Fuencarral-El Pardo, ha visto bajar el precio de sus inmuebles residenciales hasta un 8,4%, dejando el precio del metro cuadrado en 3.316 euros. El que encontremos un buen precio dependerá del tamaño de la vivienda, pues los hay de 100 metros cuadrados por 300.00 euros, que para la capital y la zona no está nada mal, pero también nos podremos ir a viviendas espectaculares de varios cientos de metros por encima del millón.

Atocha.

Puede sorprender que un barrio relativamente cercano a la zona centro, como es Atocha en el distrito de Arganzuela, aparezca en la lista, pero lo cierto es que en 2023 vio bajar el precio de sus viviendas en un 6%, dejando el precio medio del metro cuadrado en 4.639 euros, que por otro lado no deja de ser la cifra más alta de las mencionadas. Comprar aquí un inmueble puede rondar perfectamente el medio millón de euros. Con una dimensión reducida, menos de 2.000 vecinos, cuenta con instalaciones como los cines Cinesa y las comunicaciones son más que buenas.