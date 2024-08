El hijo de Frank Cuesta toma posición en el conflicto entre sus padres y habla del encarcelamiento de su madre

La familia de Frank Cuesta se ha visto en el ojo del huracán los últimos días, y esta vez el protagonista de la polémica no es el presentador, sino su exesposa Yuyee, que parece estar chantajeándole con su santuario de animales para sacarle todo el dinero que puede. En medio de este conflicto Zape, uno de sus cuatro hijos, ha dado una entrevista en la que se ha posicionado contra su madre, y ha hablado por primera vez de su infancia.

Frank Cuesta lucha por salvar el 'Santuario Libertad'

Para Frank Cuesta el 'Santuario Libertad' es toda su vida. Ubicado en Bangkok, la capital tailandesa, lo adquirió en 2021 por unos 860.000 euros, e invirtió más de 100.000 euros en ponerlo a punto. Se trata de un terreno de 38 hectáreas en el que cuida a especies protegidas que viven en semilibertad, un terreno que tiene incluso un lago y que es un sumidero para sus finanzas, pues aunque hace hasta 14.000 euros con YouTube y ofrece estancias en él su mantenimiento supone un coste elevadísimo.

Y es precisamente por este terreno por el que le ha venido el último golpe, en una vida que no le ha sido amable. En Tailandia los extranjeros no pueden ser propietarios de inmuebles ni terrenos, y por ello el santuario está a nombre de su ahora exmujer Yuyee, con la que existía un acuerdo para pasarlo a titularidad de sus hijos cuando cumpliesen la mayoría de edad. Pero la relación desde el divorcio el pasado diciembre y el comienzo de una nueva relación por parte de la mujer se ha deteriorado. Ella le acusa de no cumplir con su palabra respecto al pago de la pensión, reduciéndola por debajo de los 3.000 euros y obligándola a reducir el tren de vida que había disfrutado cuando estaban juntos. Él ha mostrado transferencias por hasta 170.000 euros, y denuncia que le chantajea con el santuario.

Así, a comienzos de agosto Cuesta subió un video a Youtube en el que pedía ayuda para reunir los 255.000 euros que le costaría poner finalmente el santuario a nombre de sus hijos. Y para ello se propuso hacer cinco días de streaming ininterrumpido en la plataforma Kick, donde necesitaría hasta 40.000 nuevas suscripciones.

Zape, contra su madre: "Que tenga un poquito de personalidad"

Y en este contexto en el que el hijo mayor de la pareja, Saris Félix Cuesta, de sobrenombre Zape, se ha pronunciado por primera vez, en una entrevista con el youtuber Javi Oliveira en la que ha cargado con todo contra su madre.

Zape, que es jugador de fútbol en el Casalarreina CF (La Rioja), ha declarado que su padre es la persona que más ha ayudado a su madre, refiriéndose a la batalla legal por excarcelarla tras ser acusada de tráfico de drogas, cumpliendo ocho años de una condena de la que finalmente se le declaró inocente por falta de pruebas. Afirma que desde que salió de la cárcel la relación ha ido a peor, y que ahora se deja influir en exceso por su nueva pareja, un hombre de la alta sociedad tailandesa pero sin demasiado dinero, del que ella nunca le ha hablado directamente.

El joven contó en la entrevista que había intentado intermediar en el conflicto, sin éxito porque su madre no le había contestado, y sin que tampoco su hermano Zorro pudiese convencerla. No le ha temblado el pulso al afirmar que nunca tuvo muy buena relación con su madre, aunque todo ha empeorado con la nueva pareja, de la que dice que "solo saben hacer las cosas mal y criticar".

Para Zape Frank Cuesta es la persona "menos materialista del mundo", habría dado todo por ese santuario y lo mejor sería que le fuese bien. Él disfruta de pasar tiempo allí con su padre y los animales, un lugar muy bonito y un sueño para su padre.

También ha tenido tiempo para hablar de lo dura que fue la temporada que su madre pasó en la cárcel, cuando no tuvieron a ninguno de sus dos padres, pues Cuesta tuvo que viajar mucho para emprender esa batalla legal. Unos años en los que tuvo que soportar que no le dirigiesen la palabra en el colegio, y que fueron muy duros para toda la familia.