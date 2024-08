Yuyee rompe su silencio tras las acusaciones de Frank Cuesta: "Pensé que podría confiar en él para que se encargara de pagar la pensión"

Hace unos días, Frank Cuesta hacía estallar las redes sociales al asegurar en público que su ex esposa, la cantante, actriz y exmodelo Alissa "Yuyee" Intusmith, con quien ha tenido una relación durante veintidós años, ahora le reclama un alquiler de 3.500 euros por el Santuario Libertad, su refugio de animales en Tailandia.

El terreno está a nombre de ella a causa de la legislación de este país del sudeste asiático, que obliga a que el propietario tenga la nacionalidad. El conocido amante de los animales se queja de que podría perder su paraíso debido a no poder pagar esta cuantía económica. Sin embargo, ella, que hasta ahora había permanecido callada, ha querido romper el silencio y ha contado una versión muy diferente.

¿Qué pasó entre Frank Cuesta y Yuyee? Así es la versión contada por ella

El matrimonio se separó en diciembre de 2023 y en ese momento se torcieron las cosas. "Cuando nos divorciamos, confié en su buena voluntad y no busqué una pensión alimenticia legal, ni firmamos un contrato. Pensé que podía confiar en él para que se encargara de pagar la pensión. Pero cada vez que llegaba la hora de pagar, la cantidad cambiaba y se reducía. Cuando le preguntaba al respecto, sus respuestas no eran amables ni claras", ha declarado Yuyee en una entrevista concedida a 'La Otra Crónica' (LOC), la publicación del corazón editada por 'El Mundo'.

Ahora, según ha contado ella misma a ese medio, ha comenzado una relación con una mujer, Chris Korn, con quien ha compartido numerosas imágenes en redes sociales. "Cuando la conocí, Frank redujo mi pensión a 100.000 baht y luego todavía rebajó más la cantidad", ha explicado a LOC. Esa cifra equivale a unos 2.500 euros. "Le pedí que aumentase esta cantidad porque la calidad de vida que tenía cuando estábamos casados es muy distinta a la que tengo ahora. Según las leyes tailandesas, es su responsabilidad. Pero yo me fié de su palabra y no firmamos ningún contrato", ha lamentado la actriz.

Yuyee asevera que fue esta poca certeza de recibir la pensión lo que le llevó a tomar la decisión de establecer un alquiler, que le aseguraría al menos este ingreso. Pero otro de los motivos fue que tuvo miedo de verse perjudicada si en el futuro se producía cualquier trifulca legal con los animales y que "no era prudente" que estuviera a su nombre. "Para protegerme, decidimos convertir la propiedad en un alquiler. No creo que haya nada de malo en que una mujer tome medidas para protegerse", ha argumentado.

Pero además hay otra cuestión en la que ambos difieren. Según él ha mencionado públicamente, los dos acordaron que cuando sus hijos alcanzaran la mayoría de edad, el Santuario pasaría a ser su propiedad. Pero según ella, él no cumplió esta promesa: "Cuando quise poner la propiedad a nombre de mis hijos, Frank dijo que no estaban listos para esa responsabilidad. Insistió en que siguiera a mi nombre. Entonces acordamos mantener la propiedad a mi nombre, pero con un contrato de alquiler para que me sintiera más segura. Ahora, él me alquila la propiedad por 100.000 baht mensuales", ha afirmado.

Frank Cuesta ha emprendido una recaudación de fondos para comprarle el terreno. En sus vídeos, ha acusado a la actual novia de Yuyee de todo lo que ha ocurrido. Muchos internautas han manifestado sus opiniones sobre toda la disputa y otros, han insultado tanto a la tailandesa como a su nueva pareja.

Yuyee ha querido dejar claro que no quiere perjudicar a las especies que actualmente habitan en el recinto. A pesar de que quien realmente estaba implicado en el proyecto era él y ella le apoyaba como esposa, sí se reconoce a sí misma como amante de los animales: "Nunca tuve intención de que este Santuario fuera una moneda de cambio, y las vidas de los animales no son negociables", ha matizado.

También ha querido pedir disculpas a sus hijos públicamente en esta entrevista; quienes, a pesar de haber intentado dejar al margen, según sus palabras, finalmente se han visto más involucrados en el asunto de lo que ella pretendía.

¿Quién es Frank Cuesta?

Frank Cuesta (52 años) pasó al plano público cuando en un programa de Cuatro, 'Callejeros Viajeros', se produjo un incidente con una serpiente durante la grabación de un episodio y él intervino. A partir de entonces, la cadena le propuso la creación de un formato televisivo propio, 'Frank de la Jungla', que tuvo tres temporadas. Después, se embarcaría en otros proyectos consecutivos similares, 'La selva en casa', 'natural Frank' y 'Wild Frank'.

Ha sido y es un gran defensor de los animales que en su refugio de Tailandia, el Santuario Libertad, de 37 hectáreas de extensión, acoge a ejemplares rescatados del comercio ilegal. Su figura se ha convertido en historia de la televisión y de las redes sociales, por su labor de protección de la fauna salvaje en el sudeste Asiático y por su carisma y carácter. Frank ha sido protagonista de escenas icónicas, pero también muy polémicas. Es herpetólogo de formación, la disciplina de la zoología especializada en anfibios y reptiles.