Enrique del Pozo asegura que Escassi también le fue infiel a María José con 'uno de los grandes actores de este país'

Cada día, no dejan de salir a la luz rumores de todo tipo con respecto a Álvaro Muñoz Escassi tras su impactante ruptura con María José Suárez, con quien llevaba tres años de relación. El jinete está implicado en un puñado de testimonios que señalan distintas posibles infidelidades que pudo cometer él hacia ella mientras estaban juntos. La primera persona sobre la que se habló fue una mujer llamada Valeri. Pero el colaborador de televisión Enrique del Pozo ha destapado un nuevo bombazo, sobre el que el sevillano por el momento no se ha pronunciado.

Según informa Europa Press, Del Pozo ha asegurado que Escassi habría tenido varios encuentros íntimos con un popular intérprete de nuestro país. "No vengo a faltarle el respeto. Él hace una entrevista y habla abiertamente diciendo que ha hecho de todo, y dice que no es bisexual. Entonces, este amigo se queda de piedra porque ha tenido una historia muy afectiva con él", ha contado en 'Socialité' el tertuliano, afirmando que dichos 'encuentros' entre ambos se produjeron cuando el jinete era pareja de María José.

Sin desvelar por el momento la identidad este "amigo" porque está inmerso en el rodaje de una súperproducción cinematográfica y no quiere que se hable de él como "el de Escassi", el tertuliano sí ha dejado algunas pistas con las que algunos no han tardado en unir hilos: "Es uno de los grandes actores de este país, tiene un cuerpo parecido al suyo y son más o menos de la misma edad, un poco más joven. Él me dice que en un futuro puede que lo diga, pero que en este momento vamos a dejarlo de momento ahí", ha aseverado.

Se trata de un 'affaire' que el misterioso actor habría pedido de "forma elegante" a un amigo en común que le dijese a María José lo que estaba pasando, pero la modelo no se habría creído nada. "Escassi siempre le hacía sentir especial a mi amigo, le daba esperanza. Mi amigo sentía por Escassi, pero esto él no lo hace por despecho", ha añadido Enrique del Pozo.

El colaborador de televisión ha reiterado sus declaraciones ante las cámaras de Europa Press y ha insistido en que los encuentros entre el jinete y el intérprete habrían sido "afectuosos, sensibles, cariñosos, bastantes veces con él". "Sé que se han querido bastante. Es un actor muy importante de este país", ha deslizado Del Pozo, sin dar su nombre.

Y lejos de quedarse ahí, Enrique ha asegurado que tiene pruebas de lo que dice: "Yo las tengo de la persona, con que me lo diga esta persona, yo cuando digo las cosas...", ha concluido. Esta acusación se suma a la lista que el jinete acumula actualmente a sus espaldas, quien continúa una semana más en el centro de todas las miradas.