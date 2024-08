El truco para quitar pulseras de festival y que salgan intactas

España es tierra de festivales. Durante los últimos años el boom de este formato de conciertos ha transformado el panorama musical nacional como no había ocurrido en décadas, y no hay ciudad que se precie que no tenga su propio evento, sea más 'indie' o más 'reggaetón': Primavera Sound, Sonorama, BBK, Arenal Sound, Mad Cool... Aunque la lista parece infinita, hay un número más o menos exacto: 321. Y uno de sus recuerdos más característicos, con perdón a sus vasos de plástico, son las pulseras, que llevamos hasta que nuestras muñecas muestran una franja blanca y la tela está hecha jirones. Aquí traemos algunos trucos para poder quitártela incluso conservado el tope.

Cómo quitar las pulseras de festivales

Prácticamente todos los festivales utilizan pulseras como entrada, aunque se refuercen con documentos de más peso probatorio que un mero adorno. Pero lo que sí es cierto es que muchas tienen diseños muy trabajados, y tras varios días extenuantes pero intensísimos y una buena inversión monetaria, que menos que quedarnos con el recuerdo. La pega es que suelen tener un tope para impedir que se quiten y vuelvan a poner, e incluso puedas intentar compartir entrada. Y ahí es donde entran los trucos:

Lo primero que puedes intentar es bastante simple, y tiene la ventaja de no requerir de ningún objeto adicional. Se trata de aplicar torsión sobre la pulsera, enrollándola múltiples veces sobre sí misma para que se estreche lo máximo posible, y así pase por los dientes del tope sin mayor problema.

Otra maniobra que podemos encontrar por internet requiere de una bolsa de plástico. Colaremos ambas asas por el espacio entre la pulsera y nuestra piel, y tiraremos de la bolsa de forma que nos quede como un guante, con la pulsera por encima. Al retirar la bolsa la pulsera debería salir con ella con facilidad.

Finalmente, tenemos quizás la estrategia que más éxito garantiza, aunque solo funciona cuando el tope es de plástico. Necesitaremos dos palos estrechos, como los de un helado, o incluso podría servir con una pajita cortada por la mitad. Será tan fácil como colar ambos por dentro del propio tope y tirar de la pulsera, que debería salir sin mayor resistencia.

Por supuesto, si solo quieres un recuerdo está la opción más directa de romper el tope con alicates, pero eso impide su reutilización y es, como coleccionistas, una forma menos "ortodoxa" de conservarlas.