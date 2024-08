Ni a las diez, ni a las doce: esta es la hora en la que hay que bajar la persiana para que no entre el calor en casa

Aunque el verano saque lo peor de nosotros a raíz de las altas temperaturas que trae consigo, lo cierto es que las medidas para combatir esta sensación no requieren solo de un aire acondicionado o un ventilador.

Existen electrodomésticos más económicos que nos facilitan la vida, pero estos no son la única opción para refrescar el hogar en plenos meses de la estación estival. Si no cuentas con los recursos económicos suficientes o, simplemente, quieres ahorrar en la factura de la luz, hay que poner en práctica estos hábitos harán que la temperatura de tu hogar cambie.

Son muchos los ciudadanos que se refugian en sus hogares para evitar el calor sofocante de las calles. Con la esperanza de que una suave brisa se cuele por nuestras ventanas, muchas personas tratan de abrirlas para renovar el aire, disipar malos olores y frenar el exceso de calor en las habitaciones y en el salón de casa.

Pero hay un debate sobre si este método sirve para algo e incluso sobre si es adecuado o contraproducente, además, tampoco está claro en qué momento del día sería mejor. ¡Sigue leyendo para conocer la opinión de los especialistas!

¿A qué horas debemos abrir las ventanas en casa?

Ante la duda de si abrir o cerrar las ventanas para refrescar nuestro hogar, los expertos tienen claro que durante las horas centrales del día debemos mantener cerradas las ventanas y también bajar las persianas para evitar que el calor se cuele en casa, sobre todo las de aquellas estancias en las que el sol incide directamente.

Pero, por otro lado, se deben reabrir las ventanas en determinados momentos. A partir de las primeras horas de la noche, cuando el sol haya caído por completo y hasta que vuelva a aparecer a la mañana siguiente, es aconsejable dejar que corra el aire, pues las temperaturas descienden considerablemente. Además, en muchas zonas se forma brisa por las noches aunque el día haya sido caluroso.

Se recomienda no tener encendido el aire acondicionado cuando estén abiertas las ventanas para no derrochar energía, lo que se traduciría en un mayor gasto. Sin embargo, no ocurre así con el ventilador enchufado, porque este solo remueve el aire de la habitación.