Luca Guadagnino, el ingenio ítalo que conquista Hollywood con el arte de lo cotidiano

Hablar del cine de Luca Guadagnino es hablar de una experiencia sensorial completa. Sus películas son un deleite visual, donde cada plano está cuidado al milímetro y cada detalle cuenta. Los temas que explora son tan variados como universales: el deseo, la identidad, las complejidades de las relaciones humanas. Pero lo que realmente distingue su trabajo es la manera en que logra capturar la belleza en lo cotidiano, transformando lo común en algo extraordinario.

NNacióel 10 de agosto de 1971 en Palermo, Sicilia y creció en un ambiente artístico, que le permitió mostrar una gran pasión por el cine, desde jjoven Estudió cine en la Universidad La Sapienza de Roma, donde se licenció con una tesis sobre el trabajo de Jonathan Demme y sus primeros trabajos fueron documentales, videoclips y anuncios comerciales. Esto le permitió desarrollar su estilo visual y su habilidad para contar historias.

El germen del cine

Influenciado por una amplia gama de directores, desde los clásicos italianos como Visconti y Pasolini hasta cineastas contemporáneos como Wong Kar-wai, Pedro Almodóvar o Brian De Palma, los trabajos de Guadagnino se carcaterizan por una gran carga emocional. Sus películas son capaces de generar una gran conexión con el espectador, gracias a la profundidad de sus personajes y a la fuerza de sus historias. Con gran atención y cuidado a la estética de sus películas, creando imágenes que son tanto hermosas como inquietantes. A esto se le añade el papel de la música, fundamental en sus películas, subrayando los estados emocionales de los personajes y enriqueciendo la experiencia visual. En cuanto a la temática y a pesar de su estilo personal, el italiano aborda temas universales que resuenan en el público de todo el mundo ya sea en obras originales o adaptaciones, mostrando una gran versatilidad.

Rodaje de challengers / vía twitter @FilmUpdates

La huella ítala

El estilo visual de Guadagnino es inconfundible. Sus planos son largos, contemplativos, e invitan a sumergirse en la belleza de la imagen. Utiliza la luz de manera magistral, creando atmósferas cálidas y acogedoras en algunas escenas, y frías y opresivas en otras. La fotografía, a menudo realizada por su colaborador habitual Yorick Le Saux, es un elemento fundamental en sus películas.

Esto se ve reflejado en la relación también en sus personajes. Complejos, multifacéticos y profundamente humanos, Guadagnino tiene una gran habilidad para crear personajes con los que el público puede empatizar y conectar emocionalmente. Unido a que ofrece mucha libertad creativa a los actores y actrices con quienes trabaja, esto les permite construir sus personajes desde dentro, generando un ambiente de confianza en el set y logrando interpretaciones memorables de actores como Timothée Chalamet, Dakota Johnson y, por supuesto, Tilda Swinton.

Más allá de su claqueta, el renovado cine de autor del director italiano no solo demuestra que es posible hacer películas comerciales con una gran profundidad artística. Su influencia se ha dejado sentir en directores más jóvenes, que han adoptado su estilo visual y su manera de abordar temas complejos. La representación de la homosexualidad en el cine, la importancia de la música en la narración y la belleza de los paisajes, sobre todo italianos, son ejemplo de ello.

Fotograma de 'Call me by your name', paisaje italiano / vía twitter @FilmUpdates

Grandes historias cotidianas

En 2023, Luca Guadagnino sorprendió al público con su última película, 'Challengers'. Esta comedia dramática deportiva, protagonizada por Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist, nos sumerge en el mundo del tenis profesional y explora temas como la amistad, la rivalidad y la ambición.

Footgrama de 'Challengers' con Johs O'Connor y Mike Faist / vía twitter @FilmUpdates

Guadagnino demuestra una vez más su versatilidad como director, abordando un género completamente nuevo y demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes estilos narrativos.

This shot in Challengers (2024) is probably the best thing Luca Guadagnino has ever done. pic.twitter.com/fzP7gXy1sK — Men on Film Pod (@menonfilmpod) May 17, 2024

No es su primer éxito vinculado al relato cotidiano, con un trasfondo complejo y lleno de subtramas. Títulos como 'Melissa P' de 2005 o 'Io sono l'amore' de 2009, reflejan una estética más contenida y realista, donde sorprende con un elegante estilo visual. Algo que le valió una nominación al Oscar por Mejor Diseño de Vestuario por esta última.

Aunque para hablar bien de aquello que refleja esta manera de trabajar, hay que nombrar 'Call me by your name'. Esta película de 2017, basada en el libro homónimo de Andre Aciman, narra la historia de amor entre un joven y un asistente de investigación durante un verano en Italia. La obra se convirtió en un fenómeno global, con cuatro nominaciones al Oscar y una estatuilla por Mejor Guion Adaptado. No solo catapultó a Guadagnino al estrellato, sino que también redefinió el cine romántico para una nueva generación.

Fragmento de 'Call me by your name' / vía twitter @FilmUpdates

Lejos de los relatos evocadores de lo romántico, se encuentra 'Suspiria'. En esta reinterpretación del clásico de terror de Dario Argento, Guadagnino tomó la esencia del original y la transformó en algo completamente nuevo, con su sello personal: una atmósfera perturbadora y una estética visual que dividió a la crítica, pero no dejó a nadie indiferente.

Frangmento de 'Suspira' con Tilda Swinton y Dakota Johnson / vía twitter @FilmUpdates

Lo mismo pasó en 2022, cuando lanzó 'Bones and All', una rocambolesca historia de amor caníbal protagonizada por Timothée Chalamet y Taylor Russell. En manos del italiano, este concepto tan peculiar se convirtió en una exploración poética y profunda sobre la necesidad de conexión humana, demostrando una vez más que no hay tema demasiado extraño o arriesgado para él. Tal es el caso, que proximamente llegará a la gran pantalla su nuevo trabajo 'Queer'. Esta adaptación de la obra, de1985, de William Burroughs, contará con Daniel Craig para trasladar al público al México de finales de la década de 1940. Una apuesta que no dejará indiferente a nadie.

Fotograma de 'Bones and all' con Timothée Chalamet y Tyalor Russell / @cinematweet

No queda duda del un universo cinematográfico creado por este cienasta, donde la belleza y la oscuridad se entrelazan de manera sublime. Y es que Luca Guadagnino, no se conforma con lo común. Con cada proyecto, desafía los límites de la narrativa y la estética, creando películas que no solo son visualmente deslumbrantes, sino que también invitan a la reflexión.