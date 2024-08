El brillo final de Freddie Mercury: un último concierto de todos los integrantes de Queen en Knebworth Park

Un 9 de agosto de 1986, la legendaria banda de rock Queen ofreció lo que sería su último concierto con sus integrantes originales. El acto tuvo lugar en Knebworth Park y marcó el final de una era en la historia de la música.

Queen tocando en Knebworth Park, el 9 de agosto de 1986 / @EsMemorable

Un recuerdo memorable

Aquel día, más de 120.000 fanáticos se reunieron en el imponente recinto al aire libre para ser testigos de una actuación histórica que, aunque nadie lo sabía en ese momento, se convertiría en la despedida de Freddie Mercury de los escenarios.

El concierto fue parte del aclamado 'Magic Tour', que promocionaba su álbum 'A Kind of Magic'. La gira había recorrido Europa con un éxito arrollador, con conciertos memorables como el celebrado en el estadio de Wembley apenas unas semanas antes. Sin embargo, la actuación en Knebworth Park superó todas las expectativas, convirtiéndose en un espectáculo sin igual.

Mercury, con su voz poderosa y su carisma inigualable, entregó una actuación electrizante junto al resto de sus compañeros Brian May, Roger Taylor y John Deacon. El setlist incluyó clásicos inmortales como 'Bohemian Rhapsody', 'We Will Rock You' y 'We Are the Champions', himnos que resonaron con fuerza entre la multitud. La noche culminó con un despliegue de fuegos artificiales, cerrando con broche de oro una jornada inolvidable.

Así preparaba la voz Freddie Mercury para su último show con Queen en Knebworth Park, el 9 de agosto de 1986. pic.twitter.com/4lvCah8dP1 — A Queen Of Magic (@aqueenofmagic) August 9, 2023

El adios de su majestad

Lo que pocos sabían en ese momento era que Freddie Mercury ya enfrentaba problemas de salud. A pesar de su enérgica actuación, el vocalista había comenzado a mostrar síntomas de la enfermedad que finalmente le quitaría la vida en 1991, el Sida. El concierto en Knebworth Park fue la última vez que los cuatro miembros originales de Queen tocaron juntos en vivo.

Freddie Mercury y Brian May durante el concierto Knebworth Park / @SukursalRock

Una lucha incansable

El carismático líder de Queen, fue diagnosticado con VIH en 1987, una enfermedad que rápidamente evolucionó hacia el sida. A pesar de su deterioro físico, Freddie Mercury continuó trabajando y grabando música con la banda hasta sus últimos días, manteniendo su diagnóstico en secreto hasta poco antes de su muerte. El 24 de noviembre de 1991, Mercury falleció a los 45 años en su hogar en Londres, apenas un día después de anunciar públicamente que padecía sida. Su muerte marcó el fin de una era en la música, pero también elevó la conciencia global sobre la devastadora epidemia del VIH/sida.

'Show must go on'

Tras la muerte del líder y vocalistaz, la banda enfrentó una etapa de incertidumbre y tristeza que llevó a sus integrantes a un periodo de inactividad y reflexión sobre su futuro. Aunque los miembros restantes, Brian May, Roger Taylor, y John Deacon, se reunieron ocasionalmente para proyectos especiales, el grupo se mantuvo oficialmente en pausa. John Deacon se retiró del mundo de la música en 1997, mientras que May y Taylor continuaron explorando nuevas colaboraciones.

En 2009 cuando Queen encontró un nuevo impulso al integrar al cantante Adam Lambert, quien había ganado notoriedad en American Idol. Con su poderosa voz y su respeto por el legado de Mercury, Lambert revitalizó a la banda, permitiendo que Queen regresara a los escenarios mundiales, aunque no como miebro oficial sino presentandose como 'Queen + Adam Lambert. Una colaboración que continua en la actualidad y que ofrece a los fans una nueva oportunidad de experimentar la música de Queen en vivo.

Queen & Adam Lambert en 2016 / vía twitter @RaphPH

Más allá de la colaboración musical, Lambert hizo un cameo en el biopic de Queen, 'Bohemian Rhapsody' de 2018, caracterizado como un camionero que se encuentra con el mítico vocalista.

Who is he!? 😏😂 #BohemianRhapsodyMovie is available for digital download on 1/22! pic.twitter.com/RXVOvhv2qu — ADAM LAMBERT (@adamlambert) January 11, 2019

Aquel 9 de agosto de 1986, Queen no solo cerró una gira, sino que también puso fin a un capítulo irrepetible en la historia del rock. El legado de Freddie Mercury y Queen sigue vivo, pero el concierto en Knebworth Park se mantiene como un recordatorio imborrable del poder y la magia de una de las bandas más grandes de todos los tiempos.