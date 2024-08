¿Cómo quitar manchas de sangre en la ropa? Trucos para que tus prendas queden como nuevas

Cuando caen una o varias gotas de sangre en la ropa, suelen quedarse impregnadas a la tela. A veces, no sirve con meter la prenda en la lavadora con un programa normal, ya que es muy posible que la mancha no se quite. Pero no solo eso, sino que una vez lavada, se quedará fijada al tejido y será más difícil que funcionen otros trucos.

Es importante actuar desde el principio con los métodos más adecuados para eliminar la marca por completo y así poder seguir utilizando ese pantalón o camiseta que tanto nos gusta o durmiendo en unas sábanas libres de manchas para que la cama tenga un aspecto impecable.

Lo mejor será actuar con la salpicadura aún húmeda, pero si se ha secado, no te desesperes, puesto que aún puedes intentar varios métodos. A continuación, te contamos varios consejos para hacer desaparecer restos de sangre de la ropa. ¡Toma nota y mantén tus prendas como el primer día!

El agua oxigenada como forma de eliminar la sangre de la ropa

Esta fórmula es bastante popular. Se trata de aplicar un chorrito de agua oxigenada sobre la mancha, cuyos componentes pueden deshacer la sangre y desprenderla de la tela. Si se trata de un tejido delicado, siempre puedes diluir el producto en agua fría, en una proporción de mitad y mitad.

Solo hay que frotar con suavidad con ayuda de un paño, siempre desde el exterior de la mancha hacia el interior, para no extenderla. Se puede reaplicar el agua oxigenada todas las veces que sea necesario (entre medias hay que aclararlo) y hay que dejarlo actuar cada vez durante unos minutos. Recuerda emplear durante todo el proceso agua fría, ya que la caliente podría surtir el efecto contrario y adherirla más a la prenda.

Por último, puedes frotar con jabón o con detergente o lavarlo en un ciclo a baja temperatura. No obstante, recuerda que el agua oxigenada es un blanqueante, así que lo mejor es probar este método solo con telas blancas, ya que las de colores podrían desteñirse.

El truco de la sal para quitar manchas de sangre

Esta técnica es ideal para prendas delicadas, pero también sirve para sábanas, pijamas o cualquier otro tipo de elemento textil. Echa agua fría en un barreño lo suficientemente grande como para que quepa la prenda, que deberás sumergir.

Entonces, con ayuda de una cuchara, coloca una cantidad abundante de sal sobre la mancha de sangre, hasta que quede cubierta casi totalmente. Déjalo en remojo durante varias horas, sin mover el recipiente para no descolocar la sal y asegurarte de que continúa en todo momento sobre la mancha. Si al rato observas que se ha disuelto, puedes añadir más sal. En verano, puede que se caliente el agua, así que puedes cambiarla por agua fría y repetir el proceso. Por último, lava inmediatamente la prenda en la lavadora, con un programa de temperatura no muy cálida.

Ahora ya sabes cómo actuar en caso de que una rozadura haya manchado el bajo de tu pantalón, de que a tus hijos les haya sangrado la nariz y se haya ensuciado la camiseta o de que cualquier otro motivo haya teñido de rojo una porción de tela.