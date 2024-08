Este es el ingenioso y sorprendente truco de un joven para no pagar bolsa en el supermercado

Desde 2018, cada vez que se quiere adquirir una bolsa de plástico es necesario pagar por ella. Se trata de una medida que nació con el objetivo de reducir su consumo e incentivar a los clientes a reutilizar dichas bolsas. Sin embargo, son incontables las veces que se pierden por casa o se rompen o directamente se olvidan a la hora de ir a comprar. Ahora una usuaria en las redes sociales ha desvelado un truco con el que ahorrar en las bolsas de plástico y evitar un gasto innecesario.

Centimo a centimo, el uso de las bolsas de plástico puede suponer un cuantía destacable a los largo de un año. Como laternativa muchos clientes optan por el uso de las conocidas como 'tote bag'. De este modo, se ayuda a reducir la cantidad de residuos plásticos, caracterizados por su lenta descomposición y la gran liberación de gases perjudiciales para la atmósfera a la hora de fabricarlos.

Desde bolsas de cartón o el uso de materiales biodegradables, las cestas de esparto o las mallas de algodón, las opciones son variadas. Sin embargo, la picardía siempre deja hueco al ingenio. Este es el caso de la influencer Marta Escalante, que ha compartido su truco en TikTok para dar a conocer su 'modus operandi'.

Fácil y gratis

A través de un vídeo en sus redes sociales, la joven ha desvelado que usa las cajas de cartón que se encuentra por los pasillos del supermercado. Un hecho que la ha convertido en el centro de las miradas, incluso a que una dependienta le pregunte sorprendida:"¿Cómo llevas la compra ahí dentro?"

A esta pregunta, Marta confiesa estar acostumbrada, ya que según la tiktoker, no le gusta hacer uso de las bolsas de plástico y le da 'rabia' cuando tienen que comprar una.

Con este truco, se puede acudir a cualquier establecimiento sin tener que llevar nada consigo. La teoría es que al entrar, se busque alguna caja que esté arrinconada en el pasillo o que no contenga nada en su interior. Algo que no está 100% asegurado, pero resulta muy util a la hora de comprar y no querer hacer uso del plástico.