¿Qué es 'Gold '? La nueva tendencia de Instagram para celebrar los Juegos Olímpicos

Instagram está siempre actualizándose, buscando introducir nuevos modos y seguir las últimas tendencias, y como no podía ser de otra forma también se ha sumado a la celebración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Así ha sido como ha sorprendido en las últimas horas a los usuarios con el modo "Gold", causando desconcierto al no anunciarlo con ninguna notificación explicativa. Aquí te contamos qué es "Gold" y cómo funciona para que puedas sumarte a la celebración de los juegos.

¿Qué es "Gold"?

Si hemos entrado en Instagram en las últimas horas habremos visto detalles dorados en historias y notas, y además probablemente no hayamos sabido replicarlo. Y es que la aplicación no ha ofrecido ningún tipo de información, buscando causar sorpresa y que la nueva tendencia se expandiese por el boca a boca, como efectivamente está ocurriendo.

Su uso es realmente sencillo, tan solo debemos introducir alguna referencia al oro o los Juegos Olímpicos, ya sea en forma de texto, gifs, emojis o incluso música. La gracia está en que no sabemos qué referencias funcionan y cuáles no. Algunas de las más obvias y utilizadas son las palabras 'gold', 'oro', 'medal', 'olimpiadas', 'GOAT' y los emojis de una medalla de oro y de una cabra. Este último es una referencia al término 'GOAT', cuyo significado literal es "greatest of all times", el mejor de todos los tiempos, pero cuyo acrónimo también significa cabra, expandiéndose el uso de esta palabra para referirse a deportistas excepcionales y con un toque de locura en su genialidad.

Si lo hacemos en notas el detalle dorado se mostrará en el fondo del cuadro de texto que sale del icono de nuestro perfil, que será de ese color, mientras que en historias el texto aparecerá en color dorando y también podremos emplear "stickers" o incluso un marco dorado.