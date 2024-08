El verano puede ser la mejor época para comer en Madrid: el Mercado de los Montenses te espera

Seamos sinceros, quien puede evitarlo no está en Madrid en estas fechas. Pero eso no significa que no podamos ver el vaso medio lleno. Y es que aunque la capital ya no descansa ni a 40 grados, algo más tranquila sí está, y por ello el verano puede ser el momento perfecto para darnos un homenaje, y aprovechar para acudir a esos lugares en los que en cualquier otro momento del año habría que darse codazos para entrar. Aquí vamos a recomendar el mercado de los Mostenses, un centro gastronómico no tan conocido como otros de la ciudad, donde la cocina asiática y latinoamericana brillan por su calidad.

Madrid es sus mercados: los Mostenses

Si uno quiere conocer Madrid tiene que acudir a sus mercados. Allí se encontrará con un pueblo al que le gusta disfrutar y compartir, que se ha enriquecido manteniendo las puertas abiertas a todo el mundo y que tiene las manos echas a sujetar una copa de cerveza y un tenedor. La lista de opciones es grande, son 46, desde el elegante Antón Martín hasta el de San Fernando en pleno corazón de Lavapiés, pasando por todos los barrios de la ciudad. El de los Mostenses es uno de los seis del distrito centro, a espaldas de la Gran Vía y cercano a la Plaza España, pero no es de las opciones más turísticas y cuenta con una oferta auténtica que lo hace parada obligatoria. Es además el segundo de mayor tamaño de la capital, con más de 100 puestos.

Como no podría ser de otra manera, la oferta más básica en un mercado está más que garantizada: frutas y verduras, carnicerías, pescaderías, pollerías, casquerías, embutidos, conservas... E incluso saliéndose de lo común, con ‘Frutería Jiménez’ especializado en hortalizas procedentes de Asia o ‘Verduras Dimar’ poniendo a su disposición una amplia oferta de zumos y granos a granel.

Pero aquí venimos a recomendar un puñado de sus opciones para comer in situ. Dentro de la gastronomía latina, la peruana gracias a su fama mundial se ha ganado el mayor espacio. El chiringuito peruano, Casa Perú o el Tinkuy son algunos ejemplos. El último por ejemplo es especializado en pescados y mariscos, le precede su marca en google de 4,6 estrellas y cuenta con un menú de 12,5 euros. El trío marinero promete no decepcionar. Otras opciones sin salir del continente son el ecuatoriano Asadero Miguel Ángel, sirviendo de desayunos a cenas, e incluso un local de repostería peruana de nombre la Sarita, donde la mujer que da nombre al negocio cuenta con más de 30 años de experiencia y ofrece un cóctel de sabores distinto a lo que hayas conocido antes.

El broche de oro es muy probablemente 'Shanghai Sheng Jian Bao', un local especializado en la gastronomía de esa gran ciudad y en la que los baos y gyozas son caseros y a precios competitivos.

Y para que no faltase la representación castiza, el bar Verdiblanco es de los de tapas y aperitivos de toda la vida, con un menú a precio competitivo que vuela.

Como en todos los mercados, el horario es tempranero: de 9 a 14.00 y de 17.30 a 20.00, pero esa merienda cena merece totalmente la pena.