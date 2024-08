Todo lo que necesitas para viajar a Tailandia

En verano nuestro feed de instagram se llena de imágenes de lugares increíbles, playas de arena blanca, naturaleza exuberante y puestas de sol hipnóticas. Todo ello se puede encontrar en uno de los destinos de moda, Tailandia, un país exótico y cada vez más visitado por los españoles, donde una vez has pagado el vuelo los euros cunden como en ningún sitio y en el que su cultura, gastronomía y belleza se unen para crear el viaje de tu vida.

Qué necesitas para viajar a Tailandia

Tailandia no solo es un destino de ensueño, también es bastante fácil ir, al menos desde España, gracias al poderoso pasaporte europeo. Para estancias menores a 60 días no es necesario ningún tipo de visado, e incluso puedes prolongar esa estancia por otros 60 días más en una oficina de inmigración tailandesa. Lo que sí es fundamental es que tengas tu pasaporte en vigor y no caduque en los próximos 6 meses, así como contar con los billetes tanto de ida como de vuelta. Si tu plan de viaje es flexible siempre puedes hacer el truco de comprar un billete a algún destino cercano, por ejemplo Singapur, por unos 40 euros.

El seguro médico no es obligatorio, pero sí muy recomendable, si no queremos sufrir un accidente y acabar endeudados a las cejas por las altas tarifas de los hospitales tailandeses. Se recomienda que sea un seguro de cobertura amplia y que contemple todos los deportes y riesgos que vayamos a experimentar. Uno de ellos es conducir, dada la alta siniestralidad del país, factor al que hay que sumar que se conduce por la izquierda, como en Reino Unido. Además, necesitaremos tramitar el permiso de conducir internacional, pues el español no es reconocido por las autoridades tailandesas.

En el ámbito de las vacunas el Ministerio de Asuntos Exteriores de España recomienda las de la hepatitis A y B, la rabia, la encefalitis japonesa, el tétanos y la tuberculosis. La misma fuente también hace varias recomendaciones en el apartado de seguridad: evitar aglomeraciones y todo tipo de significación política, el consumo de drogas está perseguido muy duramente y penado con cárcel, los abusos al alquilar vehículos son frecuentes y dar el pasaporte como garantía no solo no es recomendable, sino que es un delito perseguido por el Estado español; entre mayo y noviembre las inundaciones son frecuentes y hay que tener especial cuidado en las playas y podemos sufrir robos, timos e incluso intentos de drogarnos, así como delitos sexuales.

Finalmente el ministerio designa como zona de riesgo, a ser evitada, las provincias sureñas de Yala, Pattani y Narathiwat, por ser el principal escenario de atentados terrotistas de grupos insurgentes y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, y la frontera con Myanmar, donde en la actualidad se da un conflicto que hace especialmente las provincias de Tak y Chiang Mai inseguras. También son zonas de riesgo medio la frontera con Camboya, por enfrentamientos entre ambos países, y la frontera con Myanmar y Laos, por ser una zona de gran actividad de narcotráfico. El resto del país es seguro más allá de los problemas mencionados de estafas, robos y cobros abusivos.