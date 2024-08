Lara Dibildos se pronuncia para defender a Escassi: "Como ex, es maravilloso"

Este miércoles ha tenido lugar la IX Cena Benéfica de la Fundación Infancia sin Fronteras en Marbella. El hotel Hard Rock ha acogido el evento y son muchos los famosos que no se han querido perder la ocasión de aportar su granito de arena y acudir al evento solidario en el que se recaudan fondos para proyectos de salud infantil y universalización de la educación de la ONG 'Infancia sin Fronteras'. Algunas de las caras conocidas han sido Arantxa de Benito, Makoke con su pareja Gonzalo, su hija Anita Matamoros con su chico, el cantante Johnny Garso, José Manuel Parada o Lara Dibildos, entre otros.

Según informa Europa Press, ha sido una noche muy especial en la que la actriz, inseparable de Carlos Maturana y confirmando que su relación está más que afianzada tras varios meses de relación, no ha dudado en dar la cara por Álvaro Muñoz Escassi y en convertirse, una vez más, en la mejor defensora del jinete tras su polémica ruptura con María José Suárez y mientras se rumorea que podría haber comenzado una relación con Hiba Abouk.

"No he hablado con Álvaro, pero espero que esté más tranquilo. Y sobre todo espero que esté bien porque yo le quiero mucho y su hijo también le quiere mucho y en esta familia, que para mí es mi familia, le queremos mucho. Muchísimo. Y bueno, que creemos que es un tío estupendo y que igual se merece no sé qué parte, pero no todo lo que se está diciendo de él", ha afirmado molesta.

Además, Lara ha asegurado que, mejor que ella y su hijo, no le conoce nadie: "Mi hijo... es su padre, pero yo... es mi ex", apostilla. La actriz y presentadora ha defendido el derecho del jinete a hacer lo que quiera con su vida privada y ha mostrado su apoyo incondicional a Escassi una vez más.

"En sus relaciones no entramos, en lo que ha pasado o no ha pasado, o en los pactos que han llegado. Yo no tengo ni idea, lo que sí te digo es que es un tío con un corazón enorme y sé que no es políticamente correcto lo que digo, porque parece que cuando lo digo en Instagram todo el mundo se me tira encima y me dice barbaridades, pero yo tengo que decir lo que vivo y lo que he vivido desde hace mucho tiempo, y es que como ex es maravilloso, como padre de mi hijo es mejor y que... cuando yo lo necesito, cojo el teléfono, sea la hora que sea, y está ahí para todo", ha sentenciado.

Ella prefiere no revelar si cree que como pareja es un desastre porque "estuve con él hace muchísimo tiempo y no puedes catalogar a alguien por cómo era hace 17 años". Pero con respecto a otras parejas posteriores, sí ha matizado: "Álvaro suele ser un tío que lo ves venir, sabes todo lo que hay, ¿sabes? Aceptas o no lo aceptas, pero lo ves venir", ha concluido Lara Dibildos.