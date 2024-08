Un bar de Granada se vuelve viral por su curiosa lista de normas: 'Lo decido yo, que el bar es mío'

Cada casa tiene sus normas. Y además de a los hogares, ese mantra se aplica también a los establecimientos. El propietario de un bar granadino ha dejado claro que en su local reinan él y sus requisitos. Y si no te gustan, no te sientes allí a tomar una cerveza, ni a disfrutar de sus tapas, o eso es lo que piensa el dueño de Tapería Kiwi, ubicado en la localidad de Montejícar, que no ha dejado espacio para discusión alguna.

La larga lista de 17 normas está escrita en una hoja de papel plastificada disponible para todos los clientes, que pueden leerla con atención al sentarse en una mesa. Las instrucciones, expresadas en tono jocoso e instauradas desde 2018, manifiestan los valores del local y lo que el equipo está dispuesto o no a tolerar con respecto a los clientes.

"Cada consumición lleva su tapa. Si tienes más hambre que el que se fue a la guerra, puedes pedir tantas tapas extra como desees. ¡A ver si crujes!", reza la regla que encabeza la lista. Además, los camareros deben de estar hartos de repetir una y otra vez la oferta disponible en la carta, porque la siguiente norma dice así: "Hay cerca de 40 variedades de tapa para elegir. Si no ves 'Mollejas de unicornio', es tontería pedirlas", asegura la segunda. Entre esta copiosa oferta se encuentran los torreznos o el codillo, o cualquier otra cosa, porque también queda claro en el quinto puesto: "La tapa del día la decido yo, que para eso el bar es mío", zanja el dueño.

También hay peticiones, expresadas con resquemor y con humor, a partes iguales: "No hace falta que des voces como si fueras el entrenador del Numancia", sugiere la sexta regla, en una alusión por bajar los decibelios y crear un clima agradable en la tasca. Tiene recomendaciones para pedir la cerveza, que si se queda caliente es que ya es momento de encargar otra, según esta guía, y respuestas a todo tipo de posibles quejas: "Los alérgenos están claramente especificados en cada tapa. La carta se mostró a niños de 6 años y todos la entendieron a la perfección", se afirma con contundencia.

Para este hostelero, "lo de que el cliente es el jefe y siempre lleva la razón, es en Mercadona", no Tapería Kiwi. Además, cada mesa debe pagar en un único cobro, que tiene que ser en efectivo. Este último punto ha desatado las críticas en las redes sociales, ya que muchos usuarios no están de acuerdo con esta manera de proceder. Muchas cuentas de memes y perfiles que recogen noticias sobre hostelería se han hecho eco de este peculiar reglamento y las opiniones no se han hecho esperar.

Así son las "Normas de la casa" que deben conocer y cumplir los clientes de Tapería Kiwi, un bar de Granada / Redes sociales

Por un lado, algunos internautas han aplaudido la iniciativa de este local: "Me parece bien que pongan sus manías, costumbres y fobias por escrito", opinaba uno. "Me parece gracioso. Tiene pinta de ser un buen cuñado de manual el dueño", expresaba entre risas otro. "¿Dónde está esta maravilla de sitio?", inquiría un tercero.

Pero no todo han sido halagos: "Si en un sitio me dicen que solo cobran en efectivo, resulta que no me fío mucho...", ha compartido un seguidor, y este tipo de mensajes se han reiterado. También otros han señalado que es un texto demasiado largo y que no acudirían a consumir en este establecimiento. ¿Y tú, qué opinas?