El pueblo más fresco de España donde pasar unas vacaciones frías y relajadas: su localización te sorprenderá

Si en tus próximas vacaciones lo que buscas es desconectar y huir del tórrido calor que azota las numerosas localidades de España, realizar un viaje fugaz por algunos pueblos puede ser todo un descubrimiento.

Si no tienes tiempo para desaparecer durante una semana pero te parece crucial descansar la mente con tus seres queridos, amigos o pareja has de saber que en nuestro país existen rincones de lo más variopintos que se pueden visitar en tan solo un fin de semana, días perfectos para gente que no dispone del máximo tiempo libre.

Están repartidos por toda la geografía de la Península Ibérica y son perfectos para escapadas de dos o tres días. Si eres una de esas personas que se ha planteado viajar más durante el verano pero no quiere desembolsar grandes cantidades de dinero con ello, a continuación te recomendamos el destino más fresco para la temporada estival.

Un pintoresco pueblo de Aragón

En el corazón de la provincia de Teruel se encuentra Fonfría, un pequeño pueblo aragonés que es un verdadero refugio contra el calor del verano. Con una población de apenas 30 habitantes, este lugar ofrece a los visitantes que vengan a sus calles la oportunidad de experimentar un ambiente único y relajante.

Desde luego que Fonfría ya se ha convertido en el sitio ideal para quienes buscan escapar del ruido y ajetreo de las ciudades más masificadas. Las máximas rondan los 33 grados y las mínimas los 12, perfectas para los que busquen refrescarse en pleno agosto.

Descubre los mejores rincones para disfrutar del verano, en plena naturaleza y alejados del turismo masivo viajando por España. De momento, puedes empezar dando una vuelta y visitando Fonfría, un pueblo que aseguramos que no te defraudará gracias a sus montañas, paisajes y temperaturas frescas.