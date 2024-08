Miriam, la española que lo sabe todo sobre Corea del Sur: 'Siento una conexión que no puedo explicar'

Dieciocho años tenía Miriam Hernández cuando estaba una tarde de verano, aburrida en su casa, y se topó con una serie coreana. En aquel momento, estaba pasando una mala época personal y solo buscaba algo con lo que entretenerse y mejorar su ánimo. Un k-drama, término con el que se conoce en todo el planeta a este género televisivo, cambió su vida radicalmente. Cinco años después, esta canaria de 23 años va a viajar hasta Seúl en calidad de experta para representar a España en un concurso internacional sobre cultura coreana.

"Love Alarm", disponible en nuestro país en Netflix, fue el programa que desató en ella la curiosidad. "Después de terminar el primer capítulo, volví a sonreír y me sentí inspirada. De alguna forma, esa serie consiguió llegar a mí cuando, por aquel entonces, nadie podía. Para mí fue como un efecto mariposa. A partir de ese momento, mi vida comenzó a orientarse hacia Corea", expresa la joven nacida en Moya, un pueblito del norte de la isla de Gran Canaria.

Cuando se alude a los k-dramas y al k-pop, el fenómeno musical de masas que reúne a millones de seguidores en todo el mundo, se hace referencia a Corea del Sur. En cambio, en el país que lidera Kim Jong-un se aleja por completo de estas tendencias culturales, donde incluso, están prohibidas. Hace tan solo un mes, recorrió el planeta la noticia de que un joven había sido ejecutado públicamente por el régimen norcoreano por escuchar música de este género.

En 2020, Miriam comenzó a aprender coreano en el Instituto King Sejong de Las Palmas. Allí pudo empaparse de la cultura de este país asiático por el que ha quedado extasiada. En 2023, siguió ampliando sus conocimientos gracias a un programa internacional de verano en la Universidad de Sogang, ubicada en el centro de Seúl. Ahora ha llegado el momento de medir sus capacidades frente a jóvenes de todo el mundo en un evento que tendrá lugar muy pronto.

¿Por qué esa pasión por Corea del Sur?

Uno de los lazos de unión entre Miriam y el país surcoreano es su medio de expresión: "No me identifico con su sociedad, pero sí con su cultura y con la forma que tienen de nombrar el mundo a través del idioma. A mí me fascinó la lente que tienen Corea del Sur y la lengua coreana (hangeul es el nombre de su alfabeto) para verlo. Es como si su cultura me conmoviera como si fuera la mía. Es una sensación que no puedo explicar con palabras, pero es como si fuera mi sitio".

Esta empatía lingüística puede extrañar a aquellos que no estén familiarizados con otros idiomas diferentes al materno, pero para ella es un punto fundamental: "Hay gente que es española, pero le gusta mucho más el inglés, se siente más cómoda hablando en inglés o le viene antes a la cabeza una palabra en ese idioma que en español. En ese sentido, yo tengo esa conexión con el coreano". No olvida cómo le resonaron las palabras y su fonética de aquella serie, incluso cuando en aquel momento no sabía lo que significaban. "Es lo típico que dicen, que sale en la película 'Vidas pasadas' (también coreana), de que a lo mejor en otra vida nací en Corea, no lo sé", revela entre sonrisas Miriam.

El subtexto asimismo es importante. La concursante explica cómo los matices del coreano permiten, por ejemplo, mostrar el respeto por las personas mayores o por la familia de manera subliminal, lo que supone un valor clave en esa sociedad. Pero el enamoramiento por la cultura coreana fue también desde la sensibilidad: "A mí me llamó la atención su manera de plasmar el amor y las relaciones en el cine de una manera mucho más sutil y emocional de lo que se podría hacer en Occidente", expresa la joven.

Miriam Hernández ataviada con un "hanbok", la vestimenta tradicional coreana, durante su estancia en Seúl en el verano de 2023 / Cedida

El concurso de cultura coreana en el que Miriam Hernández representará a España

El programa en el que Miriam Hernández está participando se llama Quiz on Koreay lo organiza el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, junto con la cadena de televisión surcoreana KBS en la que será emitido. Con más de una década de recorrido en las pantallas, en 2024 se producirá la tercera ocasión en la que España ha logrado llevar un representante.

Para seleccionar a estos portavoces, se organizó una fase eliminatoria en cada Estado inscrito en este concurso de talla mundial. En el caso nuestro país, el Consulado de la República de Corea lo solicitó en Las Palmas y veinte aspirantes españoles participaron en Gran Canaria, entre los que se alzó Miriam: "Cuando me enteré de que se haría aquí, comencé a estudiar todo lo que pude y me presenté al ser una gran oportunidad en el camino hacia mi sueño. Sabía que era difícil conseguirlo, pero necesitaba intentarlo y, para mi sorpresa, gané la eliminatoria", narra ella, muy ilusionada.

Los portavoces de los veintitrés países participantes -entre los que se encuentran, por ejemplo, Irlanda, Costa de Marfil, Bolivia, Canadá, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Noruega, Japón o Nepal- viajarán hasta la capital surcoreana el 1 de septiembre. Durante los días siguientes realizarán un periplo por todo el país, mientras equipos de televisión surcoreana graban escenas que serán retransmitidas en la gran final, que se grabará el hasta el 8 de septiembre en Seúl y se emitirá en octubre.

La concursante y portavoz española, Miriam González, en Seúl (Corea del Sur) / Cedida

¿Y cómo se podrá ver desde España el concurso? El idioma en el que se hablará durante el programa, por supuesto, será el coreano, así que solo aquellas personas que tengan una mínima comprensión de esta lengua podrán disfrutar por completo del desempeño de Miriam Hernández. Aun así, para acceder a la retransmisión desde la península Ibérica y el territorio insular se podrá contemplar Quiz on Korea en el canal oficial de YouTube de la cadena KBS, que cada año suele publicarlo después de emitirlo en la televisión surcoreana. En principio, no estará traducido a otros idiomas. No obstante, si se activa la opción de generación de subtítulos automáticos de YouTube es posible que se pueda seguir en líneas generales la deriva de la española y de los demás participantes.

Las preguntas tratarán sobre temas tan diversos como cuál era el nombre de la oposición que daba acceso a puestos de trabajo en la administración pública coreana durante un período histórico determinado, cuál es la montaña más alta del país o cuál fue la mascota olímpica de los Juegos de Seúl en 1988, por ejemplo, así como pruebas tales como explicar un refrán coreano.

Hoy en día, Miriam ha enfocado sus anhelos profesionales hacia su país favorito: "Solo sueño con irme a Corea del Sur en el futuro para trabajar de guionista de k-dramas porque, al igual que me salvó a mí esa serie, quiero crear historias que puedan ayudar a otras personas", explica con emoción esta joven promesa, que el mes que viene se enfrentará a candidatos de otros lugares del mundo por conseguir un título muy original.