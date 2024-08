La expresentadora de Telecinco que sentencia el postureo vacacional de las influencers: 'La gente hace viajes para poder decir que ha ido'

Por si no fuera poco con el día a día del trabajo, ahora las vacaciones también son terreno para la competencia. A ver quién ha ido más lejos, quién ha visitado más monumentos y quien ha sufrido más dándose una paliza en sus dos semanas de tiempo libre. Pero es que después de todo el año trabajando, a lo mejor uno solo quiere tirarse en la playa, tomar el sol y dormir 11 horas al día si se puede. Eso es lo que reivindica en su TikTok la expresentadora de Telecinco Núria Marin.

Núria Marin contra el sufrimiento en vacaciones

Núria Marin es ya un rostro más que consolidado en el mundo de la televisión, habiendo trabajado en algunos de los programas y medios más reconocidos de España, desde la 'Súper Pop' hasta 'Sálvame' pasando por presentar 'Cazamariposas' y 'Socialité'. Pero si no nos sonaba por ahí, ya cuenta con 2,2 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, donde hace contenido de "salseso" y presta mucha atención a la familia real británica, siempre con algún escándalo entre manos.

Es en esta cuenta donde Núria ha arremetido contra esos sufridores vacacionales, esa gente que le dan 15 días y llegan de vuelta al puesto de trabajo peor que cómo se fueron, con menos dinero, habiendo dormido seis horas todos los días y cojeando. Y es que ella es disfrutona y lo tiene muy claro, la prioridad es irse a Fuerteventura, un paraíso en el que pasarse el día tirada al sol, con su chico y "tocándonos el Pepe a 4 manos".

Y no es que haya nada de malo en irse de turismo y ver mundo, pero si sobra tiempo. Las cosas claras. Y encima cuando nos da por ponernos culturales hay que aguantar al guía de viajes a posteriori y su "si no has visto esto es como si no hubieses estado en París". Comentario más que desagradable después de habernos dejado un buen dinero en billetes, hoteles y entradas.

Y qué se puede decir. Pues que Núria tiene más razón que un santo. Solo nos faltaba que nos tengamos que esforzar y en nuestras vacaciones para demostrar nuestro espíritu aventurero ¡Que las disfrute quien las tenga y como buenamente pueda!