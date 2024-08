El truco de los 5 minutos para coger el sueño rápido: "Entras en un trance y de repente 'Pom, dormida'"

Mantener una buena alimentación, practicar ejercicio físico con frecuencia y conseguir un descanso adecuado son los tres pilares fundamentales para llevar un estilo de vida saludable. Pero no siempre es posible cubrir estas necesidades tan básicas de la manera en la que el organismo necesita. De hecho, la Sociedad Española de Neurología sostiene que 12 millones de españoles padecen insomnio.

Una jornada intensa de trabajo, tener muchas preocupaciones o llevar a cabo malas praxis como utilizar pantallas en la cama o cenar muy tarde son algunos de los elementos que impiden que al irnos a dormir conciliemos el sueño en poco tiempo. Además de mantener unos horarios regulares y de evitar la sobreestimulación física y mental durante las dos horas previas a acostarse, hay otros consejos para combatir el insomnio.

Hay una joven, Marina Godino, que ha compartido en un vídeo en su perfil de TikTok su técnica infalible contra este mal nocturno: "Yo tenía que venir aquí y contaros este truco para dormirte en 5 minutos", anunciaba. A continuación, aseguraba que este método le ha cambiado la vida y que es una muy buena solución para aquellos que les cuesta coger el sueño a diario o esporádicamente.

"Eran las cuatro de la mañana y llevaba horas dando vueltas en la cama", comenzaba diciendo ella, explicando el contexto. Entonces, tomó una decisión que ya había probado hacía algún tiempo: ver un documental sobre vida marítima. Pero no cualquiera, sino uno en específico: 'Globo y las maravillas del arrecife', que actualmente se encuentra disponible en Netflix. Se trata de una película estadounidense de 2021 dirigida por Nick Robinson en la que se narra el recorrido de una cría de pez globo en su búsqueda de la Gran Barrera de Coral, el mayor arrecife del planeta.

"Tenéis que verlo. Es el mejor descubrimiento que he hecho en mi vida. Me pongo ese documental y a los cinco minutos estoy dormida, quince minutos ha sido mi máximo. Yo no sé qué tiene, pero entré ahí en un trance. Yo lo estaba viendo y de repente: 'Pom, dormida'", explicaba la chica. Hay cientos de comentarios de seguidores de la red social que han decidido probar esta técnica y han adjuntado la hora a la que han escrito su mensaje para dejar constancia de su posible eficacia.

Como métodos alternativos para las personas que no tengan una suscripción a esta plataforma de servicios de streaming, otros usuarios de TikTok han recomendado más programas, por ejemplo, vídeos de YouTube o audios de Spotify con sonidos de lluvia, con música tranquila de piano sin letra o con olas del mar, aunque se recomienda escoger versiones sin anuncios, que podrían sobresaltar en pleno intento de relajación. Otro consejo son los pódcast del llamado "ruido blanco", de varias horas de duración y el "ASMR", aunque puede que no a todo el mundo le guste este tipo de contenido.