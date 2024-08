Estos son los alimentos que tienes que evitar antes de dormir según los expertos

Aunque muchas veces no somos conscientes, nuestros hábitos determinan la calidad de nuestro sueño. Y lo que comemos es determinante en que consigamos ese ansiado descanso. Y es que no solo se trata de evitar las grandes cenas, también existen una lista de alimentos a evitar si no queremos desvelarnos o tener problemas para conciliar el sueño.

Los alimentos que nunca debes comer antes de ir a dormir

Las cenas están estrechamente relacionadas con la calidad de nuestro sueño. No debemos hacerlas excesivamente copiosas, ni acostarnos inmediatamente tras terminarla. Pero además, hay una serie de alimentos que pueden provocar disrupciones en el sueño, y de esta forma empeorar nuestro descanso:

El primer elemento a evitar es el azúcar . Comidas dulces, postres e incluso frutas como la sandía o el melón . El problema es que se pueden producir picos de glucosa en sangre, causando interrupciones en el sueño y haciéndonos más difícil conciliar el sueño, pues nos aporta energía justo en el momento en el que necesitamos descansar.

. Comidas dulces, postres e incluso frutas como la . El problema es que se pueden producir picos de glucosa en sangre, causando interrupciones en el sueño y haciéndonos más difícil conciliar el sueño, pues nos aporta energía justo en el momento en el que necesitamos descansar. Las comidas picantes también son algo a evitar en las cenas, y es que es conocido que a muchas personas les causan problemas estomacales y de digestión, pero este es un riesgo que aumenta al acostarnos al poco de comer este tipo de platos, siendo común el que se sufra de acidez y reflujo. Una sensación muy incómoda que puede hasta despertarte una vez dormido.

Los alimentos grasos y fritos también caen especialmente pesados, pues son difíciles de digerir, necesitan más tiempo y también causan problemas como el reflujo y sensación de malestar. Por todo ello conciliar el sueño se nos puede hacer especialmente difícil.

también caen especialmente pesados, pues son difíciles de digerir, necesitan más tiempo y también causan problemas como el reflujo y sensación de malestar. Por todo ello conciliar el sueño se nos puede hacer especialmente difícil. El alcohol, aunque en un principio genera somnolencia, reduce la calidad de ese sueño, puede provocar que nos despertemos frecuentemente al interferir en los ciclos de sueño, y por ello será común que a la mañana siguiente no nos sintamos descansados.

Otros consejos para maximizar la calidad de nuestro sueño son cenar al menos de horas antes de acostarnos, que esa ingesta sea ligera y balanceada y adoptar rutinas fijas en lo relacionado con el descanso, lo que favorecerá la regulación de los ritmos circadianos.