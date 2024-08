Qué significa desviar la mirada cuando te están hablando, según la psicología

El lenguaje no verbal nos dice en ocasiones mucho más de las palabras que hemos pronunciado. A través de él podemos conocer el carácter o intención de nuestro interlocutor, si está siendo sincero y en ocasiones es incluso fundamental para comprender el mensaje. Saber leerlo es en muchos casos todo un arte, y la psicología tiene mucho que decirnos sobre los pequeños gestos.

El significado de desviar la mirada

Dicen que los ojos son la puerta del alma, y ciertamente cuando hablamos nuestros ojos dicen tanto como nuestra boca. Por ello hacia donde miramos, si sostenemos la mirada o si la desviamos dice mucho de nuestras intenciones y cómo nos sentimos. E incluso es todo un idioma, pues en función del contexto cultural sostener o no la mirada estará mejor visto (en occidente) o peor (Asia). Y es que mirar a los ojos es toda una negociación llena de matices de confianza, vulnerabilidad y conexión entre dos personas.

En nuestra sociedad el gesto de desviar la mirada realmente tiene varias posibles explicaciones. Una de ellas es por timidez o inseguridad, nos falta confianza en nosotros mismos o tenemos problemas de ansiedad social y por ello no sacamos el valor para mirar a los ojos a la persona con la que interactuamos. Pero también puede ser un mero gesto, como el que hacemos al recordar algo o concentrarnos.

No mirar a los ojos cuando hablamos también puede ser entendido como una forma de buscar evadirnos, o como símbolo de deshonestidad. Queremos evitar algo o mentir y no tenemos la sangre fría para sostener la mirada. De igual forma actuaremos si nos sentimos incómodos o se toca un tema sensible, o por puro aburrimiento y desinterés.

Si queremos ser comunicadores efectivos, la mirada es una de nuestras grandes herramientas, y emplearla en nuestro favor será fundamental.