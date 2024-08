Sandía / Melón. Si comes sandía o melón por las noches, lo estás haciendo mal: esta es la mejor hora para tu cuerpo

Sandías y melones hacen los días de verano un poco más frescos y dulces, con la ventaja de que además de deliciosos son sanos. Pero comerlo por las noches puede ser perjudicial para nuestra salud, hasta el punto de despertar bulos sobre un riesgo incluso para nuestra vida. Aunque este extremo es completamente falso, aquí te decimos la mejor hora para ingerir estas frutas.

La mejor hora para comer las frutas estrellas del verano

El melón y la sandía son probablemente lo mejor que puedes comer en verano. Su altísima proporción de agua, de un 90%, permite rehidratarnos en estos días de calor, pero es que además son una importantísima fuente de magnesio, vitamina C y vitamina A, además de magnesio, potasio y vitaminas del complejo B.

Sin embargo, hay una contra indicación. Son frutas con un elevadísimo índice glucémico, es decir, altos niveles de azúcar. Este factor, junto a que de por sí comer justo antes de dormir no es recomendable, ya que nuestro cuerpo no digiere igual que cuando está activo, hace que quizás no tenga mucho sentido comerla por la noche. Existe incluso la creencia popular de que la sandía y el melón son difíciles de digerir si los consumimos por la noche, una creencia infundada, ya que su alto contenido en agua y bajo en fibrasupone que de hecho sea bastante fácil de procesar por nuestro estómago.

En todo caso, dado ese chute de azúcar que supone comer estas frutas, lo mejor será ingerirlas durante el día, cuando necesitaremos la energía que nos aportarán. Puede ser un maravilloso desayuno, pero también muy buen postre en estos días calurosos en los que hacer algo en la tarde se hace especialmente difícil.

No obstante, si queremos insistir en mantenerlas en nuestra dieta nocturna, puede ser una buena idea combinarlas con otros alimentos ricos en proteínas, como el queso o el yogur, que atenuarán el impacto que el azúcar tendrá sobre nuestro organismo.