La curiosa reacción de Carolina Durante en el homenaje de Carlos Alcaraz

Los Juegos Olímpicos tuvieron este domingo una de sus jornadas más intensas para España. Carolina Marín se lesionaba la rodilla a punto de ganar el oro en bádminton y Carlos Alcaraz obtenía la medalla de plata en tenis después de disputar el oro durante horas contra Djokovic.

Las redes se volcaron con los deportistas e incluso el murciano mandó un mensaje de apoyo a la jugadora justo después de terminar la final masculina de tenis. El Comité Olímpico Español publicó el apoyo de Alcaraz en su perfil oficial de Twitter.

El tuit de Carolina Durante

La foto de Alcaraz posando con una bandera de España en la que se podía leer: "Fuerza Carolina" se ha hecho viral en pocas horas. A ello sumó un tuit en su perfil oficial donde expresaba todo su pesar por la lesión de su compatriota cuando iba camino de asegurar, al menos, una plata: "Todo el ánimo del mundo @CarolinaMarin! Fuerza!".

Las reacciones al tuit publicado no tardaron en llegar, entre ellas del grupo de Carolina Durante. Quién publicó la foto del tenista con el texto: "Fuerza para ti también, Carlos". Una reacción desenfadada para aprovechar el nombre que estaba escrito en la bandera. Pero no a todo el mundo ha gustado esta reacción del grupo musical. Algunos comentarios no entendían la broma: "Estoy intentando, de verdad, encontrar la gracia a este post, pero no hay manera...", escribió un usuario.