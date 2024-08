Estás perdiendo dinero si no sabes que estas 10 cosas están cubiertas por el seguro de tu hogar

La comodidad en nuestro el hogar es fundamental para tener un correcto descanso, disfrutar de nuestro tiempo libre o simplemente tener un entorno ordenado y agradable a la vista para esos días en los que tenemos que teletrabajar.

Algunos requisitos fundamentales son bien sabidos por la mayor parte de la población, como mantener una temperatura agradable, limpiar y desinfectar correctamente los suelos u optar por aromatizantes que hagan que el entorno se torne mucho más apetecible.

No obstante, estas variantes no las sabemos hasta que no tenemos una casa y, con ello, los miles de quebraderos de cabeza que nos podemos ahorrar con algo tan sencillo y esencial como el seguro de nuestro nuevo hogar.

Se puede conseguir una atmósfera más tranquila sabiendo que el seguro cubre más cosas de las que jamás te habrías imaginado. Si quieres conocer cuáles son 10 de ellas, ¡sigue leyendo para saber más!

Una preocupación menos en el hogar: las 10 cosas que no sabías que el seguro cubría

Con esta información, te ahorramos tener que leerte la letra pequeña de todo: ahora sabrás con seguridad lo que podrás encontrarte cubierto en tu casa. Recuerda que todo depende de la modalidad y la compañía que elijas para tu seguro, eso sí, te desvelamos que alguna de estas áreas te sorprenderá.

Es fundamental que el seguro se adapte a tu vida y a tu hogar, con las coberturas que más necesites y vayas a utilizar regularmente, ¿conocías todas las que te detallamos?

Asistencia y ayuda informática. Protección digital de menores. Pérdida de llaves. Comida estropeada en la nevera. Placas solares. Testamento online. Anulación tarjetas. Servicio de manitas. Robo fuera de casa. Orientación psicológica.

La comodidad del hogar puede influir significativamente en nuestra salud y bienestar, eso sí, muchas veces no contamos con el conocimiento suficiente para recurrir a ciertos recursos que la aumentan. Por suerte, ahora ya conoces las cosas de las que no te tienes que preocupar en tu hogar, pues el seguro que contrates será el encargado de solventar cualquier problemática por ti.