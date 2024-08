Adiós a la diarrea del viajero: un farmacéutico explica como poner fin a este problema cuando estás de vacaciones

Álvaro Fernández lleva años grabando vídeos y subiéndolos a redes sociales. Conocido como Farmacéutico Fernández, es licenciado en Farmacia y en Administración y Dirección de Empresas, tiene un máster en marketing digital y comercio electrónico y de sexología y terapia de pareja. Empezó su andadura en Internet grabando vídeos sobre educación sexual a Youtube y poco después del confinamiento de 2020 comenzó a grabar en Tik Tok donde ahora tiene más de 3 millones de seguidores en y 1 millón en Instagram.

Tiene una sección de preguntas donde los usuarios plantean sus dudas y él las responde en vídeos. Explica curiosidades, que pasa si aprietas un grano, cosas virales que están en el momento en tendencia, etc. Alguien preguntó hace unos días sobre las diarreas del viajero y él explicó por qué sucedían.

¿Cómo evitar la diarrea en vacaciones?

"Se suele producir cuando una persona viaja a una zona con un menor nivel de desarrollo", comenta en un vídeo, "en la que las medidas higiénico sanitarias son más precarias". Si se consume agua o alimentos que están contaminados, de normalmente material fecal, como dice en el vídeo, se pueden presentar síntomas intestinales debido a los virus o bacterias.

La gente autóctona ya no le afectaría, según el creador de contenido, porque llevan tanto tiempo en contacto con los bichos que ya se han inmunizado. Los consejos que da para que afecte lo mínimo posible es no consumir agua corriente y que el agua sea embotellada. "Tener cuidado con los hielos, con los sitios en los que comes, etc", aconseja.