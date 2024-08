El curioso y llamativo cartel de un restaurante que ha indignado a sus clientes

Desde hace un tiempo es habitual enocntrarse con algu que otro 'cargo sorpresa' a la hora de pagar en un bar o restaurante. Primero fue la distinción entre consumir en barra, terraza o mesa y a esto le siguieron otras cosas como el consumo de hielo, ofrecer agua solo de botella o utilizar el baño. Sin duda este tipo de cosas reciben fuertes críticas por parte de los clientes que no entienden como estas peticiones pueden tener un coste adicional.

A estos servicios se les suma ahora un nuevo coste algunos califican como 'el colmo de la cutrez'. A través de redes sociales un usuario a denunciado que en un Mesón Andaluz se cobra a los clientes por el uso de los enchufes, todo con un coste de 2€.

Las reacciones no se han hecho esperar y mucho se han rpeguntado por el sentido de está acción. Mensajes de: "Será broma, no se puede ser tan ruin no me jodas" o "¿Dos euros???? Se han columpiao" han acompañado al mensaje principal.

Otros servicios que no deberían cobrate

Sumado a este último incidente, hay otros servicios que en ocasiones suponenen un precio extra que no tendría que reflejarse en la cuenta final.