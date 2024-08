La ciudad que entras llorando y sales llorando: evítala este verano

"La ciudad a la que entras llorando y sales llorando". No es que lo digamos nosotros, realmente es un dicho popular, que señala a la vez el desconocimiento sobre sus cualidades y la añoranza que sufriremos cuando tengamos que abandonarla. Pero no es una frase que se aplique en verano. Conocida por ubicarse en una de las zonas más calurosas de España, además con multitud de cuestas, es el destino ideal de primavera y otoño, pero no para agosto. Y es que los olivos dan poca sombra. Hablamos de Jaén.

Jaén, un infierno veraniego con multitud de encantos

El dicho popular tiene su parte de razón, Jaén es una gran desconocida y si tienes la fortuna de visitarla quedarás maravillado. Pero en verano, como que no. Y es que la ciudad andaluza es uno de esos lugares en los que uno puede hacerse un huevo en el asfalto sin mayor problema, con unas máximas que rondan siempre los 40 grados, si no más, durante meses. Y ni por esas tiene el título de la más calurosa de España, aunque no anda lejos, ya que ese orgullo lo tiene Córdoba.

La ciudad tiene multitud de encantos, de entre los que sobresale su catedral, una joya del barroco y obra cumbre del reconocido arquitecto Andrés de Vandelvira. Su portada impresiona a quien llega a la amplia Plaza de Santa María, en la que también se encuentra el Palacio Municipal. Otros puntos de interés son el castillo que preside la ciudad, de nombre Santa Catalina; el Mirador de la Cruz, los baños árabes o el barrio de Santa Cruz. Pero como decíamos, tampoco es que sea muy plana, así que hay que sudar para gozar de sus rincones.

Dónde refrescarse en Jaén

Pero como no todo el mundo puede irse a la playa, también vamos a poner en valor las numerosas piscinas naturales de una provincia que tiene en la Sierra de Cazorla su gran orgullo, pero que en general no va corta de paisajes espectaculares y rincones de enorme belleza alejados de la mano del hombre.

En Jaén podremos, por ejemplo, bañarnos en el Guadalquivir, en pleno Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Hablamos del Charco de la Pringue, o Charco del Aceite. Un espacio que cuenta con área recreativa, chiringuito, barbacoas (cuyo uso en verano está prohibido), zona de descanso y unas aguas cristalinas y más que frescas de las que nos tendrán que sacar a tirones. Está a 20 kilómetros de Villanueva del Arzobispo.

También podemos mencionar la Peña del Olivar, en la Sierra del Segura y a dos kilómetros de Siles. Allí podremos bañarnos en las aguas del río Los Molinos, rodeados de árboles que nos darán sombra, con merendero y aparcamiento y rutas de senderismo quizás más recomendables para otras épocas.

Y la joya de la corona, como no, es la ruta del río Borosa, una de las visitas indispensables incluso a nivel nacional, con una ruta por vías de madera que nos permitirá bajarnos a sus aguas a refrescarnos y vivir algo de aventuras gracias a sus puentes colgantes y cascadas.