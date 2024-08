Adiós a los 7 años humanos: tu perro tiene más edad de la que piensas

El conocimiento popular siempre ha dicho que un año de perro eran siete humanos, y con esa lógica calculábamos la edad de nuestras mascotas. Pero un estudio de la Universidad de California ha desmontado este mito, revelando que realmente el cálculo es mucho más complejo: influye el tamaño y su progresión no es lineal, envejeciendo más rápido en los primeros años para luego ralentizarse. Un descubrimiento que va más allá de la mera curiosidad y puede tener consecuencias en la veterinaria.

Calcular la edad de tu perro es más difícil de lo que pensabas

Realmente la noticia no es nueva, el estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de California es de 2021, pero parece haber calado poco en la sociedad, que no se ha dado por enterada del nuevo complejo cálculo matemático. Y es que hay una fórmula y todo: años humanos = 16 x In (edad cronológica del perro) + 31).

El estudio consistió en lograr la primera fórmula para calcular la edad entre especies, y para ello se basó en el estudio de los grupos "metil", agrupaciones de moléculas y átomos de carbono, a medida que envejecen, y tanto en los genomas de los perros como en los de los humanos. Así se obtuvo un reloj epigenético, un método para determinar la edad de una célula, tejido u organismo en base a modificaciones químicas.

Lo primero que debemos tener en cuenta es el tamaño de nuestro perro. Los investigadores de la Universidad de California diferencian cuatro grupos: pequeños, medianos, grandes y gigantes; según sean de menos de 10 kilos, de entre 10 y 22 kilos, de 22 a 45 kilos y de más de 45 kilos. A largo plazo cuanto más pequeños menos envejecerán.

En función de este tamaño también debemos tener en cuenta que cuanto más jóvenes más rápido envejecerán. Así, hasta los 4 años todos los perros de hasta 45 kilos envejecen al mismo ritmo, serían 15 años humanos correspondiendo a un año de vida perruna, 24 en el segundo año, 28 en el tercero y 32 en el cuarto. Los perros más grandes envejecerían más lento en los dos primeros años, 12 años humanos correspondiendo al primer año y 22 en el segundo, pero a partir del tercero envejecerán más que los más pequeños.

Para los 16 años un perro pequeño tendría 80 años humanos, uno mediano 87, uno grande 99 y uno gigante 121, de forma que la ley de los 7 años humanos correspondiendo a uno humano realmente solo podría aplicarse como media a los perros más grandes y de forma aproximada.

Esta investigación, que se centró en la raza de los labradores y por tanto tiene aún una limitación, puede ser útil para los veterinarios, que siguen usando esa tosca lógica de un año perruno por 7 humanos, y que en muchos casos necesitan considerar este factor para diagnosticar y decidirse por un tratamiento, o para evaluar intervenciones antienvejecimiento.