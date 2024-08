Polémica reseña de un restaurante: "nunca se deja a un niño sin comer"

Por si no fuera suficientemente duro trabajar en la hostelería, sufriendo el calor, los malos horarios o los aún peores salarios, los camareros también tienen que soportar la poca educación de los clientes y sus abusos. La lista de faltas y desconsideraciones que estos trabajadores pueden sufrir a lo largo de su jornada no tiene fin, y este caso es especialmente sangrante por poner a un niño de por medio.

Sin reserva, pero con el niño por delante

El perfil de @soycamarero se ha hecho un hueco en la lista de seguidos de muchos internautas, dedicándose a la denuncia de abusos laborales en la hostelería, ofertas que rozan la esclavitud y clientes cuya educación o sentido común brilla por su ausencia. Y lamentablemente todos los días tiene para hacer varias publicaciones, lo que le ha valido acumular más de 150.000 seguidores en X y mantener actividad en Instagram y TikTok.

En esta ocasión la polémica pasa además por una injusta mala reseña en Google, un castigo que a los hosteleros les duele especialmente. Para quien no conoce el local sus reseñas y puntuación media resultan fundamental, y un mal comentario por falso que sea es muy difícil de borrar, poniendo en duda la calidad del negocio.

El problema viene por una persona que sin ni siquiera llegar a sentarse valora al restaurante con una única estrella, el mínimo posible. Y es que acudió al local sin reserva, algo que él mismo reconoce, pero de lo que sin embargo no se responsabiliza. El padre o madre acusa al restaurante, afirmando que nunca se debe dejar aún niño de 3 años sin comer, y que se debe sacar sitio de donde sea. Los responsables del restaurante tienen otra perspectiva: tienen una web en la que es posible reservar mesa, deben respetar dicho orden y el único responsable de dejar sin comer al niño es su padre, y protestan "hacer una reseña para decirnos que no ha podido entrar por no realizar debidamente su reserva es triste...es tirar por el suelo el esfuerzo y trabajo de nuestro equipo".

En la sección de comentarios hay unanimidad: "llevar al niño para dar pena y saltarse las reservas ya tiene delito. Hacer el idiota publicándolo ni te cuento" o "Y mucha clase en la respuesta. Bastante elegante ha sido para responder a un tipo como ese…". Y es que ser padre no es excusa para que te traten con privilegios.