Esta es la razón por la que no debes guardar la leche en la puerta de la nevera

El verano puede ser una época de las mejores del año si disfrutamos de días de vacaciones, playa, piscina y amigos, pero también puede darnos un muy mal rato si no cuidamos nuestra salud adecuadamente. Y es que no solo se trata de protegernos del sol e hidratarnos, también de esquivar el mayor riesgo de intoxicaciones alimentarias. Las altas temperaturas afectan negativamente a la conservación de muchos alimentos, haciendo más probable sufrir, por ejemplo, salmonelosis. Y de entre los productos más delicados está la leche, que debe ser conservada adecuadamente si no nos la queremos jugar.

Porque no debes guardar la leche en la puerta de la nevera

En verano todas las precauciones respecto a los alimentos no están de más, así que la primera lección es que, sobre todo si nuestra cocina no es especialmente fresca, no es mala idea guardar los botes de leche en el frigorífico, incluso cuando no están abiertos. El resto del año no habría problema en guardarlos en una despensa, donde se mantengan a una temperatura suave, algo por encima de los 20 grados.

Pero además, debemos tener en mente que el frigorífico no es todopoderoso. A más calor, más energía va a necesitar para enfriar todo su contenido, y peor llegará a todos sus rincones. Si hemos usado distintos frigoríficos a lo largo de nuestra vida habremos visto que hay zonas en las que los alimentos pueden incluso congelarse, mientras que en otras están relativamente calientes. La puerta de las neveras es de las zonas más externas, y por ello será más difícil que lo que depositemos en ella se mantenga frío.

Por esta razón y aunque es más incómodo, es importante que no pongamos leche ni ningún alimento delicado en la puerta del frigorífico, y si podemos que lo coloquemos en las baldas más cercanas al sistema de refrigeración.