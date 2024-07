Marta Peñate, ganadora de 'Supervivientes All Stars', sobre Sofía Suescun: "Me ha decepcionado"

Hace pocos días desde que terminó la reciente edición de 'Supervivientes All Stars'. Marta Peñate se coronaba como vencedora del programa que ha reunido en la isla hondureña a concursantes míticos. Aunque ya ha finalizado la emisión, la rivalidad que han mantenido entre ella y Sofía Suescun en las últimas semanas no se ha disipado.

La convivencia no ha hecho más que hacer brotar los conflictos y han surgido muchos enfrentamientos verbales. Cada una ha mostrado su desacuerdo con el comportamiento de la otra y se lo han hecho saber en varias ocasiones. Pero ahora que todo ha pasado, parece que la disputa sigue latente.

La reciente vencedora de 'Supervivientes All Stars' se expresaba así: "La persona con la que más me he decepcionado ha sido Sofía. Ha sido una tristeza, de acuerdo a lo que hemos vivido juntas", confesaba Marta Peñate a los periodistas de Europa Press en un evento organizado por Cuarzo Producciones este martes para celebrar el éxito de la edición.

¿Qué pasó entre Sofía Suescun y Logan Sampedro?

En cuanto a los rumores que ahora se han extendido sobre un posible vínculo entre Sofía Suescun y Logan Sampedro, a pesar de los choques entre ellas, Marta ha querido ser justa con su compañera de concurso y ha negado que se haya producido ningún romance: "Vi como un acercamiento de, bueno, de que vivieron un reality juntos y se acercaron, pero no había un roneo".

Por su parte, Logan ha admitido que su relación con Sofía se fortaleció durante el programa, pero que no hay nada más allá de "recuperar la amistad que habíamos perdido" y que ella le "sorprendió para bien muchísimo", según las palabras del asturiano a los reporteros de Europa Press.

Además, ha contado que pudieron conocerse mucho más el uno al otro y que se contaban historias personales por las noches, pero que no hay ninguna intención romántica entre ellos: "Yo tengo mi vida afuera y estoy súper contento y ella igual. Me cae muy bien, pero no me gusta. Somos amigos, la verdad", ha concluido Logan, dejando claro el respeto que tiene por su excompañera de concurso.