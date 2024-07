El hijo de Carmen Borrego supera a su ex y se entrega a una nueva relación

La familia Campos sigue atrayendo todas las miradas entre el embarazo de Alejandra Rubio, la polémica de Carmen Borrego con Arantxa del Sol y ahora, un nuevo revuelo que se ha levantado en torno al hijo de la menor de las Campos, José María Almoguera. El pasado mes de abril se divorció de Paola Olmedo tras menos de dos años de matrimonio. Ahora, el hijo de Carmen Borrego ha sido visto fundido en un beso con otra mujer.

El nieto de María Teresa Campos ha sido capturado por las cámaras de la revista 'Semana' en varias fotografías con una mujer de pelo castaño de la que se desconoce su identidad. El joven tiene 34 años y parece haber comenzado una nueva andadura amorosa después de que se haya terminado hace algunos meses la relación con la madre de su hijo.

La opinión de Carmen Borrego sobre su hijo

Carmen Borrego no ha tardado en expresarse sobre esta posible nueva pareja de su hijo y ha destacado que solo desea su bienestar: "Lo importante es que mi hijo sea feliz. Esté con quien esté. Si es con su mujer, fenomenal. Si es con otra persona, pues fenomenal", ha declarado a los reporteros de Europa Press. Ante las preguntas sobre la mujer que ha entrado en la vida de José María, ha sido precavida: "¿Una nueva consuegra? Yo no sé de lo que estáis hablando. Te lo prometo. ¿Por qué lanzamos las campanas al vuelo tan pronto?".

La colaboradora de televisión, además, ha querido dejar claro que no quiere meterse en su vida privada ni hablar sobre esos temas que no le competen: "Que se lo preguntéis a él, que no es mi vida, es la suya", ha respondido tajante cuando los periodistas la han interrogado sobre la identidad de la nueva pareja.

La hermana de Terelu Campos asegura que sigue queriendo a su hijo profundamente: "Lo amo. Os lo juro. Profundamente. Y lo amaré siempre. Las madres no dejamos de querer. Los hijos se equivocan, las madres también nos equivocamos". Y además, asegura de que no tendría problema en pedir perdón si fuera necesario: "Yo creo que no me he equivocado, pero si me he equivocado y tengo que pedir disculpas, también lo hago. No pasa nada".

Afortunado en el amor, desafortunado en el trabajo

Aun así, Almoguera sufre un mal momento profesional, ya que hace tan solo unos días que se comunicaba el fin de la emisión del programa 'Así es la vida' que ha durado un año en televisión. El hijo de Carmen Borrego trabajaba en el equipo de producción, pero ahora tendrá que buscar otro espacio para proseguir con su carrera.