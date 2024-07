Esta es la sorprendente manera de la que el jefe despide a una camarera

La hostelería es uno de los sectores laborales en los que los abusos son más frecuentes. A exponerlos se dedica la cuenta @soycamarero, en la plataforma ahora conocida como X. Ofertas laborales que son pura esclavitud, clientes mal educados o jefes que dispensan un trato más que reprochable. Y esta última circunstancia es de la que hablamos en este caso.

"Tráeme la baja y voy a tramitar el despido"

El pasado 26 de julio @soycamarero compartía dos capturas de pantalla de una compañera, en conversación por 'Whatsapp' con su jefe. En ellas se veía como le avisaba de que trataría de trabajar (poniendo helados) con la mano izquierda, ya que por recomendación médica no debía usar la derecha al sufrir una tendinitis por un golpe. El jefe, lejos de mostrar empatía o al menos educación, responde cortante, afirmando que trabaja mal y diciéndole en el mismo mensaje que tramitaría el despido. Y hay foto de la carta de despido "por no superar el período de prueba".

En este mensaje no solo vemos un trato humano más que reprochable, sino al menos dos vulneraciones de la legalidad vigente. Primero, porque tal y como vemos en el tweet, el jefe manipuló la fecha para poder despedir dentro del período de prueba, y así ahorrarse la indemnización. Pero es que además las condiciones no relacionadas con el desempeño real o que se produzcan después del período de prueba, evidentemente, no pueden ser motivo para despedir bajo este concepto.

Ante esta circunstancia es fundamental que el trabajador firme la carta de despido como no conforme, para posteriormente tomar medidas legales al respecto y recibir la indemnización que le corresponda.