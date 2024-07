Polémica por unos clientes que querían comer en terraza a 40 grados: esto es lo que contestó el dueño

La hostelería es uno de los sectores en los que los abusos laborales son más habituales, tanto del lado de los jefes como de los clientes: malos sueldos, horarios infinitos, horas extra sin pagar, mala educación... Y en verano hay que sumar el mayor trasiego por el turismo y el calor. Unas condiciones que pueden hacer de estos meses un infierno para los trabajadores, y que nos ha dejado una anécdota en forma de polémica twittera.

"Queremos comer en la terraza a 40 grados, nos da igual el calor"

El dueño de 'Las Cumbres', en Cabezo de las Torres, pedanía de Murcia, ha protagonizado la última polémica twittera del mundo de la hostelería sin esperárselo. Y es que la inteligencia humana, o más bien la falta de ella, siempre puede sorprendernos.

Todo ocurrió cuando unos potenciales clientes llamaron para reservar en el restaurante, en terraza, a medio día y a 40 grados, en pleno mes de julio. Ante esta petición, que de por sí ya era muestra de cierta falta de sentido común, el dueño se negó. Y aunque los clientes insistieron en que no les preocupaba el calor, este poco habitual dueño de restaurante les hizo ver que no era por ellos, sino por su camarero, que no iba a hacer trabajar en el exterior con esas temperaturas teniendo aire en el interior.

El calor no es solo incomodidad, puede provocar serios perjuicios para la salud y hasta golpes de calor mortales, y es un serio riesgo para la salud. Pero pese a que lo esperable es la alabanza al hostelero por tener en consideración la salud de su empleado, han sido numerosos usuarios los que han ido a buscarle "tres pies al gato", señalando intenciones políticas, las condiciones en las que trabajaba el cocinero o que debía tener en cuenta a los fumadores.

A buena parte de ellos el dueño, de nombre Óscar, ha tenido a bien responderles. Argumenta que no se ha ahorrado dinero por esta decisión (el camarero trabajó en su horario habitual pero en el interior), que en cocina también hay aire, que ve arriesgado acondicionar la terraza para fumadores cuando se habla de prohibir fumar en estas o que solo buscaba concienciar a la clientela de su responsabilidad.