Mejor no uses esta frase para pedir la cerveza en un bar

Un clásico del típico bar español es la figura del "cuñao". El tópico de un señor de edad media tirando para la jubilación, de vida disoluta y un humor de calidad un tanto cuestionable, que pasa tantas horas en la barra del bar como chistes malos hace a lo largo de la tarde. Y claro, la paciencia del camarero, que está en su puesto de trabajo, tiene un límite.

La frase prohibida para pedir cerveza

Aunque uno puede coger confianza con el camarero del bar debajo de su casa, y ahí ya no nos metemos, son muchos los trabajadores de la hostelería que pueden estar cansados de las confianzas y el humor cuñado. Sobre todo si la frase está más que manida. Así lo se señala este 'tweet' de la cuenta 'Soy camarero', dedicad a denunciar los sufrimientos del mundo de la hostelería, causados tanto por jefes como por clientes.

En los comentarios la polémica está servida. Los hay que reivindican esa especia endémica que es el 'cuñado de bar', y se quejan del escaso sentido del humor que demuestra quien se queja por esta frase, con más o menos educación: "Que se jodan, yo soy el cliente y ellos están ahí para servir al público. Osea que ponme la puta cerveza y ríeme las gracias o te vas a la cola del paro" o "Qué piel más fina, por dios!. Visto lo visto, la cervecita mejor en casa. Así no ofendemos a nadie. Ahhh... que viven de clientes/cuñaos...".

Pero también los hay en contra del cuñao, muchos de ellos argumentando su experiencia como camareros: "Como norma general, no hay que hacer bromas como no las hacemos en El Corte Inglés. No sé qué opinará @soycamarero, pero a mí tampoco me gusta hablar con quien trabaja ni presentarme para que sepan mi nombre. Doy el mismo trato que en cualquier otro comercio: educación y respeto" o "Durante muchos años tuve un cliente que ,dos veces al día, me decía: "Ponme un Señorío de los Llenos, por no ser de los vacíos" [...] Opté por ponerle la copa de que abriera la boca".

Y como todo en la vida no es pelear, también en la sección de comentarios una buena dosis de humor, desde el camarero que devolvió el vaso con una cinta por debajo, para solventar el problema del agujero, a los que mencionan alguna frase más original "De los creadores de “ponme una bicicleta” para pedir 2 Rueda…" o "El otro día, un señor mayorcito me dice: que tienes para picar aparte de un martillo?".