GROK AI: Twitter ha estado entrenando su IA con tus interacciones sin permiso

El desarrollo de la Inteligencia Artificial promete avances históricos para la humanidad, pero también tiene un lado oscuro. Una de las prácticas más criticadas es su entrenamiento gracias a información privada, que ha derivado en incumplimientos de los derechos de autor y ataques a la legislación sobre protección de datos. Y la última polémica la ha protagonizado, Elon Musk y el actual X, que ha puesto a entrenar su propia IA con la información de los usuarios de la red social sin su permiso.

GROK AI: la Inteligencia Arficial de Elon Musk que trae polémica

GROK AI es una Inteligencia Artificial autogenerativa que pertenece a Elon Musk, que no solo la ha implementado en la red social X, sino también en Tesla. Si singularidad es contar con un tono de humor particular en sus respuestas, en base al sarcasmo, y su puesta en marcha comenzó en noviembre de 2023, aunque solo está disponible en Europa desde mayo.

Musk siempre ha hecho gala del principio de la transparencia, abogando por las virtudes del código abierto: hacer visible a todo el mundo el código de sus aplicaciones, incluido el antiguo Twitter. También actuó así con GROK AI el pasado marzo. Pero precisamente la última polémica ha venido por un ataque frontal a este principio.

Recientemente los usuarios de X se han dado cuenta de que la opción de que GROK AI se entrenase gracias a su actividad estaba activada automáticamente, refiriéndonos con actividad tanto a publicaciones como a interacciones. La empresa no ha activado ninguna notificación, por lo que la enorme mayoría de la comunidad no ha tenido la más mínima noticia al respecto, y tampoco es posible saber desde cuando lleva a cabo esta práctica. Y aunque desactivar esta opción es posible, de momento lo es solo en el navegador, y no en la App, aunque la compañía ha afirmado estar trabajando para cambiar esto.

Cómo desactivar el entrenamiento de GROK AI

Para desactivar la opción de que GROK AI use nuestra actividad para entrenarse debemos entrar en X desde nuestro navegador, y seguir los siguientes pasos: