¿Cuánto se ha gastado París en limpiar el Sena para las Olimpiadas?

El Sena es el gran símbolo de los Juegos Olímpicos de París 2024. Fue el gran protagonista de la inauguración del pasado viernes 26, y promete ser la gran herencia del evento deportivo más importante del mundo: un río limpio en el que incluso poder bañarse. Pero el desafío ha traído polémica, con una inversión multimillonaria y dudas sobre su estado de cara a las pruebas deportivas.

¿Cuánto ha costado limpiar el Sena?

En 2015 el Ayuntamiento de París presentó el 'Plan Baignada', que se proponía el objetivo de un río limpio con los ojos puestos en los Juegos Olímpicos de 2024. El desafío no era pequeño, después de más de un siglo de prohibición del baño y la continúa expulsión de desechos humanos e industriales desde el siglo XIX. Y no fueron pocos los políticos que prometieron darse unos largos en el Sena, como el expresidente y entonces alcalde de París Chirac, sin nunca llegar a cumplir. Un trofeo que finalmente ha conquistado la actual alcaldesa Anne Hidalgo, no sin arriesgarse a la diarrea.

Durante estos nueve años París ha desviado el sistema de alcantarillado, prohibido la expulsión de desechos al río e incluso construido un nuevo depósito de cincuenta metros de diámetro por treinta de profundidad, para almacenar hasta 50.000 metros cúbicos de agua de lluvia y evitar que se mezcle con la del alcantarillado. Y todo por el módico precio de 1.400 millones de euros.

A pesar del importantísimo desembolso, y sin que se conozca un plan B, a escasos días del inicio de los Juegos la calidad del agua estaba en entredicho. Apenas nueve días antes de la gran inauguración, el 17 de julio, las autoridades parisinas se hicieron la foto más codiciada de todos los regidores del siglo XX: la del bañador en el Sena. Anne Hidalgo y el presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, Tony Estanguet, se daban un chapuzón y nadaban unos 100 metros, con la única queja de que el agua estaba un poco fresca. Y afirmaban que la calidad del agua era óptima, contradiciendo a la Agencia Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Seguridad Laboral, cuyos estudios aseguraban que los niveles de contaminación máximos seguían sobrepasándose.

Ya en plena celebración de los juegos, los primeros entrenamientos en las aguas parisinas ya han sido cancelados, planteando la duda entre espectadores y deportistas. Si las pruebas de triatlón, paratriatlón y natación en aguas abiertas podrán celebrarse en el Sena está aún por ver.