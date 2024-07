Las redes, contra Álex Padilla por una supuesta infidelidad a Lamine Yamal

Spain's Lamine Yamal celebrates after a final match between Spain and England at the Euro 2024 soccer tournament in Berlin at Olympiastadium, Germany, Sunday, July 14, 2024.Sport - Soccer . (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse) / FUTBOL. EUROCOPA 2024. SELECCION ESPAÑOLA. ESPAÑA. INGLATERRA. CAMPEONES. COPA / Fabio Ferrari/LaPresse