El mágico momento de Rafa Nadal y su hijo en los Juegos Olímpicos de París

Rafa Nadal no pudo resistir la tentación de disfrutar de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024. Aunque decidió no marchar con la delegación española para reservarse para su debut en dobles junto a Carlos Alcaraz, el tenista mallorquín se aseguró un lugar privilegiado para no perderse ni un detalle. Todo ello contando con una compañía muy especial.

Junto a él en el evento, su esposa Xisca Perelló y su hijo, Rafa Junior, el tenista vivió el momento desde un balcón con vistas al río Sena, donde se llevó a cabo el espectacular desfile de delegaciones. La familia Nadal, junto a Ana María Parera, madre de Rafa, se unió para este evento histórico en la ciudad de la luz. La imagen de Nadal junto a su pequeño hijo de un año y medio se volvió viral rápidamente, subrayando su devoción por la familia y su pasión por el espíritu olímpico. Para el deportista, cuya familia siempre ha sido su gran apoyo, este fue un momento para recordar en una ciudad que ha sido escenario de muchos de sus triunfos.

La delegación española

El desfile por el Sena, con 94 delegaciones navegando seis kilómetros del río, fue seguido atentamente por los Nadal. La embarcación española, con los abanderados Marcus Cooper y Támara Echegoyen, fue uno de los momentos más emotivos para el tenista. La ceremonia de apertura, la primera en realizarse fuera de un estadio, combinó la majestuosidad del Sena con la emoción del deporte, ofreciendo un espectáculo inolvidable.

Pero Nadal tenía una sorpresa bajo la manga. En un giro inesperado, el tenista se convirtió en protagonista de la noche al recibir el testigo de la antorcha olímpica de manos de Zinedine Zidane. Luego, en un viaje simbólico por el Sena, estuvo acompañado por leyendas deportivas como Serena Williams y Nadia Comaneci, entregando finalmente la antorcha a la campeona olímpica Amélie Mauresmo.

Una vez más, París, que ha sido testigo de muchos momentos gloriosos de Nadal, vuelve a ser el escenario de otro capítulo importante en su carrera, esta vez dentro del contexto olímpico, dónde el mallorquín se ha proclamado campeón junto a Carlos Alcaraz en su debut de dobles contra los argentinos Máximo González y Andrés Molteni. Una proeza que no solo refuerza su legado como uno de los mejores tenistas del mundo, sino también como un apasionado del deporte y el espíritu olímpico.