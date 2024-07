¿Qué es ser una 'tradwife'?: el movimiento más allá de la tiktoker RoRo

Lleva semanas en el punto de mira. Se llama Rocío Gómez Bueno, pero ha saltado a la fama bajo el pseudónimo Roro, por su cuenta en Tiktok @roro.bueno, en la que sus vídeos tienen un esqueña muy sencillo: Pablo (su novio) quiere algo en especial de comer y RoRo se lo hace. Lo llamativo es que no son recetas sencillas, sino que su elaboración le lleva horas, y no solo comida, también le encuarderna y estampa su libro favorito, o es capaz de diseñarse su propio vestido o fabricar un colorete para ella misma.

Estas actitudes han hecho saltar las alarmas de una gran parte de la sociedad que considera que son sus acciones pone en valor la imagen de una esposa tradicional sumisa a su pareja, esto es lo que se conoce como movimiento tradwife. Este término se emplea para designar a las mujeres que se encargan de cocinar, limpiar y realizar las tareas del hogar para hacer felices a sus maridos. El nombre proviene de dos palabras anglosajonas: traditional (tradicionales) y wives (esposas), haciendo alusión lógicamente a 'esposas tradicionales'.

Todas ellas guardan ciertas similitudes: voz suave (parecida a la de una niña), ropa dulce, jóvenes y guapas. El caso de RoRo no es un hecho aislado, esta tendencia comenzó en Estados Unidos de la mano de otras influencers como Nara Smith, una modelo estadounidense de 20 años, que también se hizo famosa subiendo vídeos de complicadas recetas que cocinaba para sus hijos y su marido, Lucky Blue Smith.

Tanto Nara Smith como Roro Bueno dan las mismas respuestas cuando se les pregunta por la razón de hacer este tipo de vídeos: simplemente les gusta cocinar y es una pasión para ellas. Sin embargo, son muchas las personas que consideran esto una vuelta al pasado. De hecho, la propia RoRo decía recientemente en una entrevista que hay quien la increpa por la calle llamándola “sumisa” o “esclava”, a lo que ella respondía así: “Yo siempre me he considerado feminista, si por feminista se entiende igualdad de derechos entre hombres y mujeres. No me considero mujer sumisa”.