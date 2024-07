Mitos y beneficios del consumo del agua con limón

Con la llegada del calor es más facil exponerse a episodios de deshidratación, cansancio y retención de líquidos. Un hábito que puede resultar beneficioso es el agua con limón, ya que según algunos nutricionistas a la larga resulta en múltiples beneficios.

Esta bebida tan popular que ha pasado de generación en generación, no solo es sencilla de hacer, si no que también contiene vitaminas y minerales esenciales como potasio, ácido fólico y vitamina B, y tiene bajos niveles de proteínas, grasas, carbohidratos y azúcar. Entre sus beneficios destacan, la mejora de la circulación, la reducción de retención de líquidos o el refeurzo del sistema inmunológico entre otros. Sin embargo como en todos los casos existen precaucione y mitos a su alrededor.

La cara B del agua con limón

A pesar de sus numerosos beneficios, no todos pueden consumir agua con limón. Su uso queda restringido a las personas con úlceras gástricas, ya que el limón puede aumentar la secreción de ácidos en el estómago, exacerbando las molestias. Además, el consumo excesivo de esta bebida puede dañar el esmalte dental debido a su pH ácido, lo que lleva a una desmineralización de los dientes.

Otro de los puntos en torno a su consumo es la falsa creencia de que beber agua con limón ayuda en la perdida de peso. No hay evidencia de que esto sea así. La clave para adelgazar reside en una dieta equilibrada y la práctica regular de ejercicio físico. Otra de las falsedades, es su eficacia contra el cáncer. La teoría de que las células cancerígenas no pueden sobrevivir en un ambiente alcalino no tiene respaldo científico. Los alimentos que consumimos no alteran la acidez de la sangre ni de las células.

Finalmente, aunque el agua con limón no es una solución milagrosa, es una excelente alternativa a las bebidas azucaradas y las gaseosas, ofreciendo una opción refrescante y saludable para mantenerse hidratado. Adoptar este hábito diario puede ser una manera sencilla y natural de apoyar diversas funciones del cuerpo, siempre y cuando se consuma con moderación y se tengan en cuenta las precauciones mencionadas.