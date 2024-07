Los seis beneficios del yoga que desconocidas: de sexo más placentero a mejor sistema inmune

El yoga siempre está asociado a una mejora de la salud mental. Pero sus ventajas van mucho más allá, porque produce una buena cantidad de beneficios físicos que nos pueden ayudar a mejorar nuestro cuerpo. Tal y como indica el libro El yoga como medicina, las culturas orientales llevan milenios utilizando esta disciplina para aumentar el bienestar de las personas, lo que se ha visto reflejado en un aumento de la longevidad y mejor forma física. El yoga es una práctica ideal para mejorar el cuerpo de forma holística, desde ayudar al sistema inmunitario al aumento de la fuerza o la pérdida de peso. Estsos son sus principales beneficios:

Respirar más y mejor

Lo primero que se aprende al empezar a hacer yoga es a respirar correctamente, algo que no hacemos de forma tan natural como creemos. En esta práctica es fundamental la respiración diafragmática, en la que se inspira por la nariz llevando el aire hasta el abdomen, y se espira por la boca haciendo el camino inverso, cuando normalmente inspiramos por la boca. Esta respiración e incrementa la oxigenación celular con todos los beneficios que conlleva; mejora la circulación sanguínea, relaja la musculatura y equilibra el ritmo cardiaco. Además, según un informe publicado en el año 2000 por la Universidad Estatal de Ball, practicar yoga no solo te hace respirar mejor, sino respirar más ya que incrementa la capacidad pulmonar, es decir, la cantidad máxima de aire que podemos exhalar.

Sistema inmune más fuerte

Está comprobado que el yoga ayuda a reducir el nivel de cortisol, más conocida como la hormona del pánico ya que es la que nos causa todos los problemas relacionados con el estrés. Pero, además de producir ansiedad o estrés, un nivel elevado de cortisol provoca mal humor, aumento de peso y un peor sistema inmunitario. Asíque reduciendo tu nivel de cortisol, mejoras tu sistema inmune.

Más flexibilidad

El yoga es una herramienta perfecta para desarrollar o devolver al cuerpo su movilidad y elasticidad natural. Realmente nuestro cuerpo ya está preparado para moverse, ser flexible y resistente pero, tras pasar media vida sentados, pierde todas estas cualidades y necesitamos actividades que nos las devuelvan. Las asanas del yoga -como se denominan a lo que conocemos como posturas- están pensada para engrasar nuestras articulaciones y estirar los músculos de forma saludable, lo que aumenta la flexibilidad.

Muchas de estas asanas, denominados balances, trabajan especialmente el equilibrio del cuerpo ya que nos obligan a sostenernos sobre los brazos o una pierna, por ejemplo. Para ello es importante, no solo una buena alineación del cuerpo, sino trabajar en la conexión mente cuerpopara mantener el equilibrio, lo que aumenta esta cualidad.

Cuerpo y mente más fuertes

Aunque pueda no parecerlo, es una práctica de calistenia, es decir, que está pensado para incrementar nuestra fuerza utilizando el peso de nuestro propio cuerpo. Las asanas cuestan, y todo lo que cuesta nos hace desarrollar más fuerza y músculos más tonificados. Esto no solo hará que mejoremos nuestro aspecto físico, también evita lesiones, previene enfermedades como la artritis y protege los huesos. A diferencia del trabajo que se hace en los gimnasios, el yoga evita que se acumule ácido láctico en el cuerpo por lo que no hay fatiga o agujetas y n o reduce la flexibilidad, lo que nos permite tener músculos mas estilizados y bonitos. Por si fuera poco, está comprobado también que esta disciplina es beneficiosa para los huesos ya que previene la pérdida de densidad ósea.

Bajada de peso

Como cualquier otro ejercicio físico, el yoga promueve el mantenimiento de un peso saludable. Pero, además, tal y como confirma la revista Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, esta disciplina favorece además la pérdida de peso corporal que mantiene el cuerpo en una actividad física constante pero que no provoca agujetas. Con esto, la práctica de la actividad es más placentera y el cuerpo pide repetir. Además, el yoga favorece otros hábitos de vida saludables como la relajación, aumentar las horas de sueño o la buena alimentación, lo que repercute en bajar de peso y una mejora de la vitalidad.

Sexo más placentero

Según la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, el yoga no solo es bueno para la salud física y mental, sino también para la salud sexual. A través de un estudio, han confirmado que incrementa la excitación y el deseo sexual en general para las mujeres que lo practican. Además, para estas mujeres es más fácil llegar al orgasmo y conseguir satisfacción sexual. Pero, lo más importante, es que ayuda a las personas a familiarizarse más con su propio cuerpo, lo que aumenta la confianza y la comodidad durante las relaciones sexuales.