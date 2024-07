La salpa, el extraño animal que se confunde con las medusas y plásticos e inunda las costas españolas

Estos días las costas del Cantábrico y el Mediterráneo se han llenado de un extraño animal de nombre salpa, causando preocupación en bañistas que ante el desconocimiento las confundían con medusas por su similitud física. Sin embargo, estos animales son inofensivos y hacen una importante labor para su ecosistema.

Qué son las salpas

Las salpas son invertebrados gelatinosos y transparentes, por tanto, muy similares a las medusas. Pero no tienen nada que ver. Se diferencian porque al contrario de las medusas, con una forma de campana, estas tienen forma tubular, con dos sifones en sus extremos que les permiten realizar todas sus funciones vitales, tales como moverse, expulsar desechos y nutrirse.

Además, si su estómago está lleno se verá de color marrón. Su tamaño ronda los 10 centímetros y otra particularidad de esta especie es que, aunque puede verse en soledad, también forma cadenas espectaculares de hasta 15 metros de longitud.

Realmente su presencia en las aguas españolas no es una novedad, ya se reportó su avistamiento tanto en 2019 como en 2021. Pero sí es cierto que no era común hace unos años, esta es una de las consecuencias del cambio climático y el calentamiento de las aguas. La salpa es capaz de crear clones por reproducción asexual ante la presencia de abundante fitoplancton, creciendo a un ritmo mucho mayor que cualquier otro animal multicelular, y de esta forma realizan una función fundamental en su ecosistema, manteniendo el equilibrio entre estos microorganismos y el dióxido de carbono, absorbiéndolo y produciendo oxígeno. Por ello no es nada recomendable sacarlas fuera del agua ni molestarnos de ninguna manera.