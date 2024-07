María José Suárez pone punto y final definitivo al asunto con Escassi

Tras la ruptura entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi y las informaciones que han salido a la luz respecto a posibles nuevas compañías de él, a quien sobre todo se relaciona con la actriz Hiba Abouk, la modelo ha querido alejarse de su ahora expareja.

Después de que en 'Tarde AR' este martes se hicieran públicas unas fotografías de Escassi y Abouk juntos, que se aseguró que serían la portada de la revista 'Semanas' de este miércoles, los reporteros de Europa Press quisieron preguntar a María José Suárez su opinión sobre el asunto.

Ella, sorprendida al enterarse de que aparece en la misma portada, expresaba: "Ah, ¿también?". La ex Miss España ha asegurado que estos días había estado muy entretenida y no había tenido en sus manos todavía las imágenes: "Pues mira, la verdad es que he estado leyendo, he estado hablando con amigas y no lo he visto, no lo he visto", explicó a los periodistas de esta agencia.

Al preguntarle sobre la supuesta relación entre el jinete e Hiba Abouk, María José se negaba a realizar declaraciones: "Yo no veo nada que hablar de ese tema", ha zanjado. Aunque no mencionó nada más sobre esto, se le escapaba una sonrisa cuando le preguntaban si considera que Escassi tiene cierta dependencia con las mujeres y no es capaz de permanecer soltero, ya que hace tan solo un mes desde que rompió con Suárez.

La modelo afirma encontrarse en un buen momento: "Estoy contenta". Además, ha dado carpetazo a cualquier posible vínculo con su ex: "Estoy feliz de que ya no se me relacione con esta persona", expresaba. Suárez no quiere tener otras relaciones por ahora: "Ay, dejadme a mi tranquila, que estoy feliz sola", ha concluido.