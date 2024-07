Una joven sufre una experiencia traumática en un BlaBlaCar: "Casi me mato"

La compañía BlaBlaCar ofrece un servicio basado en una aplicación móvil que pone en contacto a conductores y pasajeros para que puedan compartir automóvil durante un trayecto. El funcionamiento es sencillo, el dueño del coche anuncia el viaje que va a realizar y las personas que estén interesadas pueden solicitar unirse.

De este modo, ambas partes se benefician porque llegan a su destino de una manera más cómoda sin depender de los horarios establecidos por una empresa pública o privada de transportes. Además, así se rentabiliza el viaje y se reducen los gastos, ya que el coste del desplazamiento se reparte entre todos los que se encuentran en el vehículo. Los demás detalles se pueden acordar entre las partes a través de un chat durante los días anteriores al inicio del recorrido.

Si bien tanto conductores como pasajeros tienen un perfil en el que otros usuarios dejan sus reseñas, no siempre se acierta con el compañero de viaje perfecto. Ya sea porque habla demasiado o porque no habla nada, porque el coche es incómodo o porque se tienen desacuerdos sobre la conducción, la experiencia no siempre es la idónea.

Así ha sido el caso de una joven, Lucía García, ha compartido con sus seguidores la gran anécdota que supuso su último itinerario y que fue muy desafortunada: "Llevo cogiendo BlaBlaCar desde hace tres años y nunca me había pasado lo de ayer, de verdad, fue surrealista", empezó comentando en su vídeo publicado en su cuenta de TikTok.

El viaje empezó con mal pie. Según alude la chica, tan solo treinta minutos antes de la hora acordada, el conductor avisó de que llegaría una hora más tarde. Además, aunque él había anunciado un viaje con un modelo de automóvil, se presentó con otro diferente. Lucía, perpleja, preguntó sobre ello, pero la respuesta la dejó más sorprendida aún, ya que él explicó que se trataba de un coche de alquiler.

Esperado ese tiempo, nada más montarse en el coche descubrió que el conductor no se caracterizaba por su habilidad al volante. Cuando iba a pasarse la salida que debían coger, él dio un volantazo muy apresurado para tratar de meterse: "Las que íbamos detrás nos comimos la ventanilla", explicaba ella.

Pero siguieron los problemas. Según el testimonio de Lucía, el piloto era un "chaval jovencillo" y el copiloto era un amigo suyo. En la parte trasera estaban sentadas las tres personas que ellos habían aceptado como pasajeras en su coche, entre ellas, la joven de la narración. "Una de las chicas que iba detrás ya llevaba más viaje que yo, se había subido antes y cuando yo estaba montando, le dijo: 'Oye, por favor, ¿podéis bajar un poco la música? Antes la llevabais muy alta'". Pero al rato de haber reanudado el viaje con Lucía dentro, cuando reactivaron la música, la pusieron "al cien": "Parecía eso una discoteca", describe la joven.

"El tío iba conduciendo bastante rápido y haciendo cosas raras con el coche", relata. En pleno viaje, el conductor empezó a pitar a otro vehículo que se había colocado delante, un BMW, y comenzó a perseguirlo: "Se puso a 190 kilómetros por hora", explica Lucía, muy asombrada. Ella misma le pidió que redujera la velocidad. "No puedes hacer eso en un BlaBlaCar, tienes responsabilidad sobre otras personas que van detrás", opina.

Aunque Lucía ha contado toda la historia con humor en su vídeo una vez que ya ha pasado, ha afirmado que pasó el viaje bastante asustada e incluso compartió su ubicación en tiempo real con sus familiares. Pero el remate fue cuando a la llegada a Madrid, el conductor se lo tomó a cachondeo: "Venga chicas, alegrad la cara, que hemos llegado vivos", les dijo. Y encima... ¡pidió que ellas le puntuaran en la aplicación con un 'Excelente'!

Las pasajeras se negaron: "No te vamos a poner eso, ¡casi nos matas en la autovía!", le contestaron ellas. Él se disculpó a continuación, aunque eso no quita el temor que ellas pasaron: "Las tres íbamos detrás, sin hablar, pensando 'tengo miedo'".

Entre los 8 millones de usuarios que utilizan BlaBlaCar hay algunas excepciones, como la de este conductor. La plataforma resalta que se pueden reportar este tipo de sucesos desagradables. Con ello, se puede recibir ayuda y un reembolso completo, además de que se inhabilita el perfil de la persona que se haya comportado de manera inadecuada.