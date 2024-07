¿Aparece Bertín Osborne en las memorias de Gabriela Guillén?

En plena polémica por las pruebas de paternidad que Bertín Osborne está obligado a hacerse por orden judicial con respecto al hijo que Gabriela Guillén dio a luz en diciembre de 2023, la modelo se ha querido alejar en la medida de lo posible del foco mediático para centrarse en la crianza de su bebé y en sus nuevos proyectos.

En el ámbito profesional, además de la clínica de estética que la paraguaya dirige en el centro de Madrid, también está escribiendo un libro, según ella misma ha contado en la 'TardeAR' de Telecinco. Son unas memorias en las que cuenta los obstáculos que ha ido superando y muchas anécdotas de su juventud.

"Trata sobre mi vida, sí, desde que salí de casa a los 15 años. Espero que también ayude a muchas mujeres", ha explicado Guillén a los reporteros de Europa Press. Estos periodistas han preguntado a la empresaria si Bertín Osborne aparecerá citado entre los capítulos, pero ella lo ha negado rotundamente: "No, no, no, no".

"Me dice que su idea es terminar estas memorias antes de finalizar el año", revelaba Leticia Requejo en ese mismo plató de Mediaset. Además, esta misma colaboradora matizaba que la intención de Gabriela Guillén es "no hablar ni de su hijo ni de Bertín". También Requejo agregaba que la modelo y empresaria le había pedido que tuvieran en cuenta que "su vida no gira en torno a Osborne".

La paraguaya lanzó la noticia de que se está dedicando desde hace tiempo a crear este libro. Sin embargo, no quiso compartir muchos detalles, más allá de que trataría de su vida "en general". Ella piensa que su obra puede entusiasmar a muchas mujeres que han emigrado y que puede ser fuente de inspiración y de ayuda para personas que hayan vivido situaciones parecidas.