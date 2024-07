Carmen Borrego matiza sus declaraciones sobre Arantxa del Sol: "Es un malentendido"

Carmen Borrego no cierra un frente cuando ya tiene abierto otro. La hija de María Teresa Campos no está pasando su mejor momento con su propio hijo, José María Almoguera. La relación maternofilial está más enfriada que nunca. Pero le ha surgido una nueva preocupación: el enfrentamiento con la familia de Arantxa del Sol, de la que supuestamente habría hablado.

Se esparció el rumor de que Carmen Borrego habría hecho declaraciones ofensivas sobre el esposo de la modelo, Finito de Córdoba, y sobre otros miembros de la familia, a la vuelta de ambas tras la edición de 'Supervivientes' de 2024.

Sin embargo, Carmen Borrego ha negado rotundamente que se haya pronunciado sobre ellos: "No tengo nada que decir. Yo no he tenido nunca ningún problema desde que salí de 'Supervivientes' con Arantxa. Ni he hablado de su familia, ni de su marido", se ha defendido, según recoge Europa Press.

Y ha querido matizar: "Es un malentendido, yo he hablado de algo que le ha sentado mal a su marido, nada más. Arantxa tiene una familia estupenda, ella siempre habla de su familia con muchísimo cariño y yo no tengo nada que decir, porque yo no los conozco como para juzgar a nadie", ha expresado Borrego ante los reporteros de dicha agencia.

Pero aun así, la menor del clan de las Campos ha admitido que algunos comentarios de Arantxa no le han sentado muy bien, por ejemplo, cuando le dijo "no das una". Ante esa frase, Borrego ha opinado: "Hombre, me pareció feo". Todo ello, ha sido expresado a la salida de las instalaciones de Telecinco, tras haber cumplido allí con sus compromisos profesionales.