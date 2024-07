Evita estos alimentos en el desayuno: estas son las consecuencias que pueden acarrear

El desayuno es la comida más importante del día, por ello, es necesario cuidar nuestro organismo para que adquiera todos los nutrientes necesarios para empezar bien el día.

Eso sí, a la hora de elegir los alimentos a veces no somos conscientes de cuáles son los más saludables y cuáles no. Lo cierto es que esta comida debe proporcionar al menos el 25% de las calorías totales necesarias, es decir, entre 300 y 400 calorías. Por esta razón, hay ciertos alimentos que se recomiendan no ingerir durante el desayuno para evitar malas conductas alimentarias.

Alimentos que debes evitar

Uno de los alimentos que se deben evitar son el pan de molde, ya que contiene más grasas de calidad inferior, como las grasas hidrogenadas presentes en la bollería y los alimentos precocinados. Por otro lado, los zumos industriales, no son nada apropiados porque resultan ser una gran concentración de azúcar en estado líquido. En lugar de ello, es preferible comer la fruta entera.

La leche entera, aunque es una fuente importante de calcio, es la bebida por excelencia de algunos en el desayuno contiene altos porcentajes de grasas saturadas que pueden provocar un aumento de peso. Por eso, es mejor consumir la leche desnatada. En cuanto a las grasas, la mantequilla es un alimento que se debe evitar, ya que contiene con un 80% de contenido graso (65% saturada y el resto monoinsaturada).

Por último, la bollería industrial, debido a su riqueza en grasas provenientes de la mantequilla, la margarina y los aceites vegetales, provoca serios problemas para la salud. Por eso, todo tipo de bollerías es recomendable mantenerlas lejos si queremos mantener un desayuno saludable.